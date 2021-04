Jablonec - Sparta 0:0. Domácí jsou na začátku druhé půle aktivnější

Úvodní půle zápasu je minulostí a týmy jdou do kabin za vyrovnaného stavu. Od prvních minut měl více ze hry aktivnější Jablonec, nicméně Sparta zhruba kolem 25. minuty začala vyrovnávat tempo hry. Přesto se ani jeden z celků nedostal do vyložené šance. Nejblíže k brance měl zřejmě Pilař, avšak jeho rána při nedůrazném bránění Sparty byla zablokován a těžko říct, zda vlastně vůbec mířila do prostoru odkryté brány.