Slavia se na Arsenal naladila výhrou v derby, Spartu srazil hrdina z Londýna Holeš

Fotbalisté Slavie zvítězili v 26. ligovém kole v derby nad Spartou 2:0 a výrazně se přiblížili k obhajobě titulu. V Edenu v závěru první půle otevřel skóre Tomáš Holeš a v 81. minutě přidal pojistku střídají Stanislav Tecl. "Červenobílí" vedou tabulku před pražským rivalem už o 17 bodů, i když Letenští mají dvě utkání k dobru. Slavia neprohrála už 13 soutěžních derby po sobě.

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského jako jediní dál drží neporazitelnost v ligové sezoně a vylepšili svůj vlastní rekord v počtu zápasů nejvyšší soutěže bez prohry na 38 duelů. Slávisté se zároveň vítězně naladili na čtvrteční domácí odvetu čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem, do níž půjdou po venkovní remíze 1:1. Sparta naopak v devátém soutěžním utkání pod koučem Pavlem Vrbou poprvé prohrála.

"Myslím si, že rozhodnuto ještě není. Udělali jsme ale strašně důležitý krok, bylo to de facto o šest bodů. Sparta může dohrávky vyhrát, takže o tolik bodů to není. Je pořád osm kol do konce. Jsme ve hře ještě ve třech soutěžích a je doba, jaká je, takže musíme být koncentrovaní dál," řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský.

Oběma týmům chybělo několik důležitých hráčů. Sparťané stále postrádají útočníky Juliše s Kozákem, slávisté nemohli využít stopery Kúdelu s Delim a na marodku po čtvrteční remíze 1:1 na půdě Arsenalu přibyli i křídelníci Olayinka se Simou. Poslední jmenovaný, který v předchozím derby na Letné při výhře 3:0 vstřelil dvě branky, sice směl díky snížení disciplinárního trestu hrát, ale zdravotní potíže ho do zápasu nepustily.

Sparta začala aktivněji a v šesté minutě měla první velkou šanci. Hložka však vychytal brankář Kolář, který se ve čtvrtek proti Arsenalu vrátil mezi tyče po zranění z březnové odvety osmifinále Evropské ligy s Rangers. Sparťanský útočník se neprosadil ani po 10 minutách, kdy tečoval Plavšičův centr těsně vedle.

Za polovinou úvodního dějství napřáhl Dočkal a domácí opět podržel Kolář. Vzápětí se prokličoval ze strany před branku hostující Hancko, ale ani on skóre neotevřel.

"První poločas ovlivnil výsledek. V prvních 20 minutách jsme hráli velmi dobře dopředu, měli jsme situace, které byly gólové. Bohužel jsme nebyli úspěšní. Adam Hložek má zatím 18 let, až začne proměňovat šance, bude to top hráč v Evropě," poznamenal Vrba.

Slavia nezvykle téměř celý první poločas prakticky nehrozila, přesto šla do kabin s náskokem. V 45. minutě si Holeš narazil s bývalým sparťanem Stanciuem a technickou střelou levačkou k tyči překonal Nitu. Domácí defenzivní univerzál navázal na čtvrteční vyrovnávací gól proti Arsenalu.

"Viděl jsem, jak byl Nico volný. Krásně mi to narazil do kroku. Viděl jsem, že je to dobrá pozice na střelbu. Zkusil jsem to obstřelit na zadní tyč a střela se povedla náramně," řekl Holeš. "Když dostanete v poslední minutě prvního poločasu gól, je to obrovská chyba. První poločas jsme prohospodařili," litoval Vrba.

Vstup do druhé půle vyšel lépe Slavii. Po hodině hry šli domácí do přečíslení, ale Kuchta situaci prováhal. V 67. minutě nebezpečně vypálil Lingr a Nita míč vyrazil na roh.

3:17 Rozhovor s trenérem Jindřichem Trpišovským po vítězném derby | Video: O2 TV Sport

Sparta se po změně už prakticky nedostávala k ohrožení Koláře a v 81. minutě podruhé inkasovala. Střídající Tecl se otočil ve vápně a zavěsil pod břevno. V lize se trefil poprvé od srpnového úvodního kola, v němž se blýskl hattrickem při triumfu 6:0 v Českých Budějovicích.

"Když Slavia vedla, hlídala si své prostory a nepouštěla nás to tolika brejkových situací. I druhý gól byl podle mě hratelný. Bohužel jsme nechali Teclíka obtočit ve vápně v situaci, že byl zády k bráně," litoval Vrba.

"Slavia ukázala, že má zkušenosti z evropských pohárů a využila je v tomhle zápase. Měla to být zkouška, abychom věděli, jak na tom doopravdy jsme. V lize se nám herně i výsledkově dařilo, o to víc mě mrzí, že jsme neuhráli začátek líp. Bylo by to pro nás obrovské povzbuzení," dodal Vrba, který se domnívá, že už Sparta nemá šanci ještě zdramatizovat boj o titul.

“Nezničitelní slávisté. Neremcají, nevymlouvají se, a proto se nemusí bát Sparty ani Arsenalu”. Titulek clanku v dnesnich LN. Zverejneni pred zapasem mi prislo zpupne. Nyni jim ale chci slavistickemu “lazaretu” s neskutecnou moralkou a velkou bojovnosti chci ze srdce podekovat! pic.twitter.com/17ulTXKnGS — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) April 11, 2021

Slavia Praha - Sparta Praha 2:0 (1:0)

Branky: 45. Holeš, 81. Tecl. Rozhodčí: Franěk - Caletka, Kříž - Hrubeš (video). ŽK: Stanciu, Kuchta, Holeš, Traoré - Ladislav Krejčí II, Dočkal, Vitík, Ladislav Krejčí I. Bez diváků.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Masopust, Kačaraba, Zima, Bořil - Holeš - Oscar (89. Hromada), Stanciu (55. Ševčík), Provod (88. Traoré), Lingr (68. Tecl) - Kuchta (68. Bah). Trenér: Trpišovský.

Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Čelůstka, Hancko - Wiesner (53. Karlsson), Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal (82. Minčev), Plavšič (64. Ladislav Krejčí I) - Hložek. Trenér: Vrba.