Všichni cítili, že jsme lepším mužstvem na hřišti, tvrdil Dočkal po prohraném derby

Kapitána fotbalistů Sparty Bořka Dočkala po nedělní prohře 0:2 na hřišti Slavie hodně mrzelo, že Letenští v úvodu derby nevyužili slibné šance, a část viny vzal i na sebe.

"Příčin porážky je samozřejmě víc. Ta hlavní je asi to, že když už jsme do zápasu dobře vstoupili a všichni cítili, že jsme lepším mužstvem na hřišti, tak jsme to nebyli schopní zúročit nějakým gólem a dostat se do vedení," prohlásil Dočkal v rozhovoru pro klubovou televizi.

"Začátek jsme opravdu hráli slušně a vytvořili si situací dost. Je to venkovní zápas, derby. Nemůžeme čekat, že příležitostí přijde pět stoprocentních. Dnes to byly slušné šance a je chyba nás, ofenzivních hráčů, že jsme tým do vedení nedostali," podotkl 32letý středopolař, jenž toho kromě jedné střely příliš v utkání nepředvedl.

Derby podle něj výrazně ovlivnila vedoucí branka Tomáše Holeše z poslední minuty úvodního dějství, která domácí uklidnila. "V takovém zápase první gól dostává tým do velké výhody a Slavia to potom hrála dobře," musel uznat Dočkal.

Po změně stran už se sparťané do hry vůbec nedostali, v 81. minutě navíc střídající Stanislav Tecl přidal slávistickou pojistku.

"Mrzí mě, že jsme vydrželi hrát dobře víceméně poločas nebo jenom do gólu. Čekal bych, že je v druhé půli ještě zmáčkneme, uděláme jim to těžší a vytvoříme si víc šancí. Tam už to bohužel Slavia měla pod kontrolou," přiznal kapitán Sparty.

3:17 Rozhovor s trenérem Jindřichem Trpišovským po vítězném derby | Video: O2 TV Sport

Svěřenci kouče Pavla Vrby z druhého místa tabulky ztrácejí na Slavii už 17 bodů, i když mají dvě utkání k dobru. "Ten pocit z prvního poločasu bychom si asi měli vzít dál do dalších zápasů a zbytku sezony. Musíme uznat sílu Slavie, kterou teď má," řekl Dočkal.

"Na druhou stranu při absencích a sestavě Slavie jsme dneska měli uhrát lepší výsledek," věděl slávistický odchovanec.