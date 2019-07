Experti UEFA vybírali budoucí světové hvězdy. Konečně jsou mezi nimi i dva Češi

před 22 minutami

Sparťan Adam Hložek a slávista Alex král figurují mezi padesátkou talentovaných fotbalistů, kteří by měli v budoucnu hýbat světovým přestupovým trhem.

Sedmnáctiletý záložník či útočník Hložek debutoval v uplynulém ročníku nejvyšší české soutěže jako nejmladší sparťan v historii. V součtu s novou sezonou odehrál 22 ligových zápasů a vstřelil čtyři branky. Díky první trefě v rudém dresu v březnovém zápase s Plzní se stal nejmladším střelcem v historii soutěže.

Alex Král ve výběru padesáti mladých hráčů, kteří mohou zazářit v této sezoně "50 for the future" podle UEFA.



O čtyři roky starší obránce nebo defenzivní záložník Král loni v létě málem přestoupil do Bordeaux, z transferu ale sešlo a podzim strávil na hostování v Teplicích. V zimě se vrátil do Slavie, kde se propracoval do základní sestavy, pomohl k zisku ligového titulu i poháru a také si zahrál čtvrtfinále Evropské ligy. V březnu od trenéra Jaroslava Šilhavého obdržel první reprezentační pozvánku.

Loni se ve výběru UEFA mezi padesáti hráči objevil jako jediný Čech Martin Graiciar, jenž nyní hostuje ve Spartě z Fiorentiny.