Elitní sudí Královec vzájemné zápasy Sparty, Plzně a Slavie neřídí. Kam mě pošlou, tam jedu, reaguje

před 30 minutami

Proč elitní český rozhodčí Pavel Královec nepíská nejsledovanější zápasy tuzemské fotbalové ligy? "Kam mě komise rozhodčích pošle, tam jedu. Zápasy si nevybírám," reaguje Královec. Komise rozhodčích tvrdí, že zmíněný sudí i tak řídí důležitá ligová utkání.

Praha - Patří mezi elitní sudí kontinentu. Pavel Královec řídí duely Ligy mistrů, působil s píšťalkou na Euru i OH. Paradoxně se ovšem jeho jméno neobjevuje v nominacích na nejostřeji sledované zápasy domácí ligové soutěže. Královec nebude pískat ani nedělní duel Sparta-Plzeň, svěřili ho Miroslavu Zelinkovi.

Není to ovšem zdaleka poprvé, co ho klíčový zápas domácí sezony míjí. Za posledních pět let odřídil Královec jediné derby pražských "S" a žádný z duelů mezi Plzní a Spartou nepískal v poslední pětiletce dokonce ani jedinkrát.

Domažlický rodák přitom od konce roku 2012 patří mezi nejlepší evropské fotbalové rozhodčí, které UEFA řadí do kategorie Elite. Královec nechybí ani v předběžné nominaci pro mistrovství světa v Rusku 2018.

V právě probíhající sezoně pískal mimo jiné zápasy, ve kterých hrály Paris SG, Manchester United nebo Real Madrid. O to víc je s podivem, že vrcholy domácí sezony, tedy souboje mezi Slavií, Spartou a Plzní, probíhají bez jeho účasti.

"Řeknu vám to takhle, kam mě komise pošle, tam pojedu. Zápasy si nevybírám, ani se z nich neomlouvám. Jsem podřízený komisi rozhodčích, takže samozřejmě musím respektovat jejich pokyny," vysvětluje takřka čtyřicetiletý Královec.

V předchozích sezonách se v kuloárech často hovořilo o tom, že svého "zlatého chlapce" si Dagmar Damková hýčká právě pro jeho mezinárodní kariéru. A česká komise sudích, již právě Damková dlouho vedla, proto Královce tak trochu chránila, když ho neposílala právě do rozhodujících duelů, ve kterých by každá případná chyba byla mediálně nafouknutá a mohla by Královcovo jméno a sebevědomí narušit.

Jak vidno, prakticky nic se na této praxi nezměnilo ani poté, co se loni v létě po éře Damkové a jejího kolegy Miroslava Tulingera ujali vlády nad komisí rozhodčích jiní lidé. Konkrétně polský expert Michal Listkiewicz, jakožto nový předseda komise, či Petr Mlsna, jeho místopředseda.

"Pan Královec píská jiné ligové a důležité zápasy. Jde o legitimní úvahu komise, kdo bude pískat dané utkání, víc vám k tomu neřeknu," reaguje právě Mlsna na dotaz, proč Královec opět nepískal ani jedno z derby "S" či žádný z dalších vzájemných duelů tří nejsilnějších klubů ligy. Mlsna dodal, že těžké domácí zápasy píská Královec i tak.

Srovnání Pavla Královce a Martina Atkinsona Pavel Královec řídil v letošní sezoně 12 ligových zápasů: Slovácko-Dukla, Hradec Králové-Jihlava, Bohemians-Jablonec, Teplice-Slavia, Mladá Boleslav-Slovácko, Brno-Sparta, Příbram-Jablonec, Mladá Boleslav-Zlín, Dukla-Slavia, Liberec-Zlín, Jablonec-Sparta, Příbram-Hradec Králové. Další dva přidal ve druhé lize: Táborsko-České Budějovice, Opava-Ostrava. Nejlepší anglický sudí Martin Atkinson řídil v letošní sezoně 23 zápasů v Premier League. Mimo jiné i duely: Chelsea-Manchester United, Manchester City-Arsenal, Tottenham-Chelsea, Chelsea-Liverpool.

autoři: David Janeczek, Luděk Mádl | před 30 minutami

Související články