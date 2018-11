Dukla remizovala, ale zůstává poslední. Boleslav po videu přišla o penaltu

Aktualizováno před 53 minutami

Fotbalisté Mladé Boleslavi v předehrávce 15. kola první ligy doma remizovali s Duklou Praha bez branek. Středočeši tak protáhli domácí neporazitelnost v lize na šest utkání, ale z posledních šesti ligových duelů vyhráli jediný. Dukla zase teprve podruhé v sezoně bodovala venku, i když v závěru dohrávala bez vyloučeného Daniela Tetoura.

"Jsem rád, že po těch dvou zápasech, kdy jsme dostali mraky gólů (1:4 a 2:6), se nám zlepšila organizace hry a hra bez balonu. Za to si hráči zaslouží pochvalu. Bylo to upracované utkání, které skončilo zaslouženou remízou," zhodnotil zápas na tiskové konferenci trenér Dukly Roman Skuhravý.

Zápas byl od začátku hodně podprůměrný s mnoha ztrátami. Hráči se sice snažili a hráli agresivně, ale chyběla jim přesnost. Spoře zaplněné ochozy tak musely čekat na první střelu na branku až do 30. minuty, kdy spíše propagační pokus z 35 metrů vyslal hostující Ďurica.

Minutu nato rozehrála Boleslav rohový kop nakrátko, Přikryl prostrčil míč do vápna na Mareše, který po souboji s Tetourem upadl a sudí Berka odpískal pokutový kop. Videorozhodčí Franěk mu ale doporučil situaci překontrolovat u videa a Berka poté penaltu odvolal.

"Sporný moment. Nebýt videa, tak by si to asi pan rozhodčí obhájil, že to odpískal. Možná přede mnou ten míč obránce trochu píchnul, ale to nemění nic na tom, že nohy mi vzal. Nebýt videa, tak jsme kopali penaltu a možná jsme vedli," řekl Mareš.

Po zbytek první půle byla Dukla aktivnější. Součkovu střelu vyrazil brankář Šeda, neuspěl ani Bilovský a ve 43. minutě se musel Šeda hodně natahovat po Tetourově střele, které předcházel pád Podaného ve vápně, ale Berka to jako penaltu nevyhodnotil.

"Bavil jsem se o tom s rozhodčím, přezkoumávali to s videem, ale jako penaltu to neshledali. Já si přitom dal míč kolem Takácse a on mi trefil nohu. Já ani nezkoušel padat, nebyla to absolutně žádná simulace, prostě jsem to nemohl ustát. Takže jsem si byl stoprocentně jistý, že to bude penalta. A k mému překvapení mi sudí řekl, že mi chtěl dát žlutou kartu," popsal situaci Podaný.

Mladé Boleslavi viditelně chyběl na hrotu útoku nejlepší střelec ligy Komličenko, kterého se snažil nahradit Džafič, ale nedařilo se mu. První vážnější střelu tak domácí vyslali až v 65. minutě, kdy Radu zaměstnal střídající Matějovský. O deset minut později se bývalý reprezentant dostal do zakončení i ve vápně, ale Rada ho znovu vychytal.

"První půle byla vlažná z obou stran, vůbec se mi to nelíbilo. Něco jsme si řekli v kabině a druhá půle byla lepší. Jen nám chyběla kvalita, abychom něco proměnili. V defenzivě jsme pracovali spolehlivě, ale gól jsme nedali zaslouženě. Komličenko nám chyběl, ale měli jsme si poradit i bez něj, možnosti na to byly. Hlavně ze standardek," mrzelo domácího trenéra Jozefa Webera.

Boleslav se snažila rozhodnout, ale Ladrova tečovaná střela skončila těsně vedle. Domácí nevytěžili nic ani z přímých kopů ze slibných pozic, po jednom z nich zahrál rukou ve zdi Tetour a byl v 89. minutě po druhé žluté kartě vyloučen. Dukla už ale bod uhájila.

15. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - Dukla Praha 0:0

Rozhodčí: Berka - Kotík, Hock - Franěk (video). ŽK: Ďurica, Bezpalec, Tetour, Podaný, Souček, Doumbia. ČK: 89. Tetour (všichni Dukla). Diváci: 1683.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Takács (46. Chaluš), Hůlka, Mareš - Hubínek, Kateřiňák (86. Valenta) - Ladra, Přikryl, Konaté (54. Matějovský) - Džafič. Trenér: Weber.

Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Ďurica, Souček - Bilovský (66. Doumbia), Bezpalec, Tetour - Douděra (90. Bezdička), Djuranovič (74. Schranz), Podaný. Trenér: Skuhravý.