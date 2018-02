Dostali jsme facku, abychom se probrali, prohlásil plzeňský záložník Zeman po prohře s Jihlavou

před 3 hodinami

Středopolař Viktorie ví, že jeho celek musí zase začít vyhrávat, aby se náskok v čele tabulky povážlivě neztenčil.

Plzeň - Poprvé v historii české nejvyšší soutěže podlehli fotbalisté Plzně na domácím stadionu Jihlavě, navíc se jim tam poprvé od srpna 2016 nepovedlo ani skórovat.

V mrazivém podvečeru Západočeši prospali začátek utkání a na gól Petra Tlustého z 22. minuty nedokázali zareagovat. Záložník Martin Zeman sice poslal do vápna mnoho centrů, k vyrovnávací trefě ale nevedly.

"Chtěli jsme si udělat prostor na stranách, dávat balony do vápna. Dnes jsme se ale bohužel neprosadili a je to hlavní důvod toho, že jsme prohráli. Šancí jsme měli dost, bohužel nám tam nic nespadlo. Asi jsme prospali začátek a začali jsme hrát až po inkasované brance," řekl Zeman, který stále čeká na první gól v sezoně.

Překvapivou porážku nepřičítal jen defenzivnímu výkonu soupeře, ale zejména neproduktivitě svého týmu. "Dostávali jsme se do centrů, do vápna, jenže v zakončení jsme nebyli efektivní. Možná málo důrazní. Ovšem neřekl bych, že jsme se do toho nedostávali, protože nás Jihlava dobře bránila," poznamenal osmadvacetiletý záložník.

Uznal však, že Vysočina pod novým trenérem Martinem Svědíkem působí organizovaně. "Čekala na naše zaváhání či ztrátu a chodila do brejků. Neodehrála špatný zápas, nám se však nemůže stát, abychom takhle zaváhali," dodal.

Plzeň ve čtvrtek porazila v odvetě druhého kola Evropské ligy Partizan Bělehrad 2:0 a postoupila do osmifinále, vzápětí ale poprvé v sezoně podlehla v ligovém utkání v Doosan Areně. Pražská Slavia tak ukrojila z náskoku Viktorie v čele tabulky dva body a ztrácí jich dvanáct.

"Určitě to je varování. Myslím, že jsme dostali pořádnou facku, abychom se probrali. Musíme zase začít poctivě pracovat. S trenérem si to probereme, zhodnotíme a musíme to změnit, abychom znovu začali vyhrávat a náskok se neztenčoval," uvedl bývalý hráč švýcarského Sionu nebo pražské Sparty.

Teplota hluboko pod bodem mrazu podle Zemana výkon fotbalistů neovlivnila. "Je to pro oba týmy stejné. Nebylo to nijak extrémní, klasická zima, vůbec bych to nehrotil," konstatoval. Nižší návštěva 4138 diváků jej příliš nepřekvapila. "Je pondělí, lidi musí chodit do práce," uzavřel.