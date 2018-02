V takových mrazech trpíme všichni. Jsem rád, že jsme odčinili propadák v Jihlavě, říká Trpišovský

před 4 hodinami

Kouč fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský věděl, že jeho tým nepředvedl dobrý výkon. Proto si trenér, který zítra oslaví 42. narozeniny, nedělní výhry nad Bohemians 1:0 nesmírně cenil.

Nečekali jste, že budete proti Bohemians víc dominantním týmem?

Byl to duel o jednom gólu, přesně takový průběh jsme předpovídali. Bohemka je nejběhavější mužstvo v lize, navíc zvládá těžké zápasy. Bylo to o jednom gólu, naštěstí jsme ho dali my. Myslím si, že v první půli jsme měli zápas pod kontrolou, naneštěstí pro nás z toho vzešel jen jeden gól. Ve druhé půli nás Bohemians začali tlačit, měli šance. My jsme hrozili z brejků, které jsme sice neproměnili, ale jsme rádi, že jsme aspoň výsledkově odčinili ten propadák v Jihlavě.

V 9. minutě rozhodčí po konzultaci u videa neuznal gól Milana Škody. Tušil jste, že to tak dopadne?

Měl jsem informace od pomezního, že by to měl být ofsajd. Bohužel gól nakonec neuznali, což je škoda, protože by nám velmi pomohl. Je ale velice dobře, že video ve fotbale je. Bohužel se to teď otočilo proti nám, ale je určitě prospěšné, že se zabraňuje chybným rozhodnutím, a věřím, že se někdy štěstí přikloní zase v náš prospěch.

Proč nehráli Danny či Bucha?

Už čtrnáct dní bojujeme se zraněními a virózami. Dneska odpadl třeba Deli, ten ještě včera trénoval, dnes už jsme jej museli poslat domů. Když jsme pořád pohromadě, tak se ten virus těžko vyhání ven z týmu. Doufám, že až odejdou mrazy, tak už budeme v pořádku.

Jak hodnotíte výkon Jakuba Jugase, který hrál na postu pravého obránce, pro něj nezvyklém?

Jugase vnímáme jako platného hráče na stopera i pravého beka. Bohužel nám chybí Bořil, proto hrál v Jihlavě Frydrych a dneska Jugas. Ten si asi zaběhal nejvíc za posledních několik sezon a hrál slušně. Přimotal se sice k nešťastné situaci, kdy mu to uskočilo, ale myslím, že tam byl nějaký kontakt s protihráčem. Rádi bychom postupně přešli k rozestavení 3 - 5 - 2, a proto někteří hráči musí alternovat na jiných postech.

Cítil jste z výkonu hráčů nervozitu?

Bylo cítit odhodlání napravit zklamání z Jihlavy. Myslím, že jsme z toho zápasu měli respekt, ve vršovickém derby se navíc Slavii dlouhodobě nedaří, navíc Bohemka je v dobré formě. Pracovali jsme usilovně i s videem a celý týden jsme hráče připravovali. Hráli jsme sice více fyzicky a soubojově, ale tomu se nelze vyhnout vzhledem k tomu, v jak špatném stavu byl terén.

Zdá se, že Slavii stále chybí daleko k ideálnímu výkonu. Kde musí vaši svěřenci nejvíce zabrat?

Hráči to musí rvát přes sílu, terény jsou teď v zimě fakt špatné. My si navíc zvykáme pořád na nové věci, na nové rozestavení a prvky. Naše první půle byla slušná, pak už to tak dobré nebylo. Potřebovali jsme se chytit hlavně výsledkově, trochu se uklidnit. Věřím, že do dalších zápasů nám to pomůže.

Co říkáte na klimatické podmínky? Má vůbec smysl v těchto mrazech hrát?

Je to nepříjemné pro všechny, všichni bychom fotbal rádi hráli v teple. Je to bohužel tak nastavené, ale byly i horší terény, třeba minulý týden v Jihlavě. Tam to bylo katastrofální, včera v Liberci to taky bylo hrozné. Je těžké najít i dobré terény na trénink. V takových podmínkách trpíme na hřišti úplně všichni, včetně vás, fanoušků, hráčů, i nás na lavičce.

Co říkáte na výkon Bohemians? Ještě na lavičce Liberce jste si posteskl, že proti "Klokanům" to není fotbal, ale atletika…

Hrají náročný fotbal, je to spíš atletika, to je pravda. Trenér Hašek tam poskládal nepříjemné mužstvo, těžko se vám zakládají útoky, nehraje se proti nim jednoduše, každá ztráta hrozí rychlým protiútokem, protože se jejich hráči nebojí běhat. Proto jsme dnes hráli víc zajištěně, chodili jsme do hloubky. Bylo to ale fotbalově zajímavější, než když jsem s Bohemkou hrál na podzim na lavičce Liberce. Je třeba před Bohemians smeknout, poskládali to skvěle, o čemž se na podzim přesvědčila spousta týmů.