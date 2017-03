Čumte, teď dáme gól, hecoval Sýkora fanoušky. A Slavia rozhodla superšlágr s Plzní

před 1 hodinou

Marně, marně bušili slávisté do plzeňské obrany. Až do 88. minuty. Jan Sýkora si postavil balon k rohovému praporku, ale ještě předtím, než míč doletěl na hlavu Michalu Frydrychovi, zařval směrem k Severní Tribuně: "Čumte, teď dáme gól!" A jeho předpověď se o pár vteřin později splnila. "Jo, občas to takhle vycítím,“ usmíval se po utkání třiadvacetiletý záložník.

Praha - Ještě na začátku roku měl Jan Sýkora nakročeno do Plzně, na poslední chvíli však dal přednost Slavii. A dobře udělal. Proti Jihlavě a především při příbramské demolici byl jedním z nejlepších mužů v sešívaném dresu.

Jeho levačka ale měla výrazný podíl i na gólu, který rozhodl nedělní šlágr ePojištění.cz ligy, která Slavia vyhrála nad Plzní 1:0. "Větší bugr jsem asi ještě nezažil," přiznal.

O bouřlivou atmosféru se však postaral hlavně on. Ještě předtím, než poslal míč před bránu, otočil se k nadupané Severní Tribuně se slovy: "Čumte, teď dáme gól!"

"Já jsem prostě věděl, že to tam spadne. Ke konci druhého poločasu jsme do nich hodně šli, měli jsme tam nějaké šance a já jsem věděl, že po rohu přijde vygradování toho našeho tlaku," líčil pravý záložník. Že by náhoda? Prý ne… "Občas něco takového vytuším."

Fanoušci na jeho hecování zareagovali, začali ještě víc křičet povzbuzovat. A poté, co Frydrych trknul míč za Matúše Kozáčika, se rozpoutalo červenobílé peklo. "Hned jsem se k nim otočil a začal taky hulákat," dodal Sýkora.

Gólovou situaci mohl vyprodukovat ještě o pár minut dříve. Po jeho centru z pravé strany zblokoval míč na hranici šestnáctky Hrošovský a slávisté vehementně reklamovali ruku. Sudí Příhoda však nechal pokračovat ve hře. "Z mého pohledu byla. Ale to je na posouzení rozhodčích, a ti ji nepískli," krčil rameny.

Šikovný záložník si tak může užívat snový start do červenobílého angažmá. Slavia v neděli večer udělala významný krok k ligovému titulu. "Ano, zase jsme se posunuli o kus blíž. Ale hotovo ještě určitě není."

