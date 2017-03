Jsou slávisté fanoušky úspěchu? Doufám, že budou lidé chodit, i když se nebude dařit, říká Strašák

před 22 minutami

Fotbalová Slavia nezažívá po nástupu čínských investorů do klubu pouze výsledkové obrození. Jeden z nejoblíbenějších českých klubů v posledních letech strádal, což se zákonitě odrazilo i na návštěvnosti domácích zápasů. S výsledky jsou zpět i fanoušci a Eden má našlápnuto, aby se stal nejnavštěvovanějším stadionem v Česku.

Praha - V minulých sezonách byly hlášeny největší divácké návštěvy sezony z Plzně, ať už uměle navýšeny nebo ne, tak prostě byly. Jenže letos se pod taktovkou čínského draka probudila nejen fotbalová Slavia, ale i její širší fanouškovská základna.

Ve Slavii se o dobrou atmosféru starala pověstná Tribuna Sever i ve výsledkově slabších letech, ale pravdou je, že i kotel sešívaných se letos rozrostl. Momentální fanouškovský boom ve Slavii trefně okomentoval na Twitteru bývalý manažer pro komunikaci Slavie Ondřej Zlámal.

Ve Slavii nejsem už 7 let, přesto mi začínají volat lidi, ať jim seženu lupeny na Plzeň. Kde jste byli, když se hrálo o sestup? #marnevolani — Ondřej Zlámal (@OndraZlamal) February 27, 2017

Samozřejmě české stadiony se jen těžko dají srovnávat s těmi německými, které bývají vyprodány i ve třetí nejvyšší soutěži. V tuzemsku se fandí hlavně úspěchu. Příkladem může být biatlon, přitom před deseti lety se v zimě fandilo nejvíce skokanovi na lyžích Jakubovi Jandovi. A když zůstaneme u fotbalu, tak na Plzeň chodilo před nástupem majitele Tomáše Paclíka zhruba čtyři tisíce lidí.

"Nemyslím si, že je to jen česká nátura. V mnoha zemích souvisí návštěvnost s dobrými výsledky. Ano, v Německu nebo Anglii lidé chodí pořád, ale musíte brát, že tamější ligy hrají špičkové kluby a hráči. Takže to nemůžeme srovnávat. Ale na druhou stranu česká nátura je trošku taková, že lidé chodí za úspěchem, bohužel," vysvětloval Lukáš Vala zvaný Strašák, který vedl sešívaný kotel v časech, kdy Slavia bojovala o sestup.

"Na druhou stranu jsou mi nesympatičtí fanoušci, kteří chodili, když se dařilo a začali chodit zase až teď. A nyní dělají ze sebe velké slávisty," dodal.

Navíc ve zmíněné sezoně 2013/14, kdy skončila Slavia třináctá, chodilo na domácí zápasy Slavie v průměru 6 189 lidí, což udělalo z Edenu čtvrtý nejnavštěvovanější ligový stadion sezony. V Česku není moc klubů, které by lidé v podobné situaci podporovalo. Vedle Slavie se podobné podpory těší i Baník Ostrava, který v odstavci zmíněné sezoně na stadionu navštěvovalo v průměru ještě o 500 diváků více.

"Vážím si všech nových fanoušků Slavie, které přitáhne třeba i úspěch, to je prostě normální. Ale já bych si strašně přál, aby vydrželi. Až se zase třeba jednou přestane dařit, tak spousta nových fanoušků odpadne. Možná až osmdesát procent. Ale věřím, že i některé nové fanoušky to chytne a budou chodit za každé situace," pokračoval Strašák.

Slavia na fanouškovském vrcholu?

Po minulém 18. kole vede tabulku návštěvnosti pražská Sparta, kterou průměrně navštěvuje 9 968 diváků. Do Doosan areny si zase průměrně najde cestu 9 856 fanoušků. Slavia je momentálně, co se týče návštěvnosti, třetí s 8 649 fotbalovými nadšenci na zápas.

Dá se očekávat, že tak, jak se Slavia dostala na vrchol sportovní tabulky, tak se stane po letech i nejnavštěvovanějším českým klubem. Hodně napovědělo už první jarní kolo. Do Edenu si na tehdy předposlední Jihlavu našlo cestu 14 116 lidí. Navíc proti Plzni bude vyprodáno a Slavii také čeká domácí derby se Spartou. "Věřím, že průměr okolo dvanácti až patnácti tisíc diváků může chodit na Slavii pravidelně," prohlásil Strašák.

"Samozřejmě v kotli občas probíhají negativní názory na fanoušky úspěchu. Ale zase na Tribuně Sever jsme rádi, když přijde více lidí, protože se dá s fanděním více pracovat. Takže určitě není v kotli negativní atmosféra. Ta nastane maximálně, když přijde nový fanoušek s lístkem a dožaduje se místa v kotli, které patří těm skalním," popsal Strašák.

Eden má sice kapacitu 21 tisíc, ale ligový fotbal může sledovat 19 084 diváků. "Stadion je na rozdíl od všech stadionů u nás bezbarierový, takže okolo hostujícího sektoru musí být bezpečnostní zóna. Nicméně pro letošní sezonu jsme ji maximálně minimalizovali a do budoucna přemýšlíme o tom, jak právě tato místa uvolnit co nejvíce pro naše fanoušky," uvedl zástupce generálního ředitele pro marketing a komunikaci Slavie Tomáš Syrovátka.

Slavii se podobně jako Spartě fandí téměř po celé republice. "Těší nás, že registrujeme větší zájem fanoušků, a to i z řad těch mimopražských. Navíc právě fanouškům, kteří na utkání dojíždí do Prahy, zatím na jaře vyhovují i časy výkopů utkání. Když se to spojí s výsledky a předváděnou hrou A-týmu, je logické, že na zápasy chodí více slávistů pražských i mimopražských," připomněl Syrovátka.

"Tradičně velkou fanouškovskou základnu máme ve východních a středních Čechách. Ale silné odbočky nejstaršího fanouškovského sdružení u nás Odboru přátel jsou i na Moravě. Například v Hodoníně, kde nedávno dokonce uspořádali velké celostátní setkání slávistů z Odboru přátel," uvedl na závěr Syrovátka.

