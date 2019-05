Rumun Chipciu ve Spartě skončil. Plzeň naopak uplatnila opci na stopera Brabce

před 12 minutami

Fotbalisty Sparty opouští rumunský obránce Alexandru Chipciu, který na Letné rok hostoval z Anderlechtu Brusel. Vedení pražského klubu na třicetiletého reprezentanta neuplatnilo opci a hráč se vrací do Belgie. Naopak Plzeň na stopera Jakuba Brabce opci využila a podepsala s ním tříletou smlouvu.

"Rozhodli jsme se jít do budoucna jiným směrem, proto jsme neuplatnili opci a jeho hostování se v přestup nezmění. Chtěl bych Alexovi poděkovat za vždy profesionální přístup, po celou dobu jeho angažmá ve Spartě byl dobrým vzorem pro naše mladé hráče," uvedl pro klubový web sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Chipciu po loňském příchodu na Letnou odehrál za Spartu 27 ligových utkání a vstřelil jeden gól. K tomu přidal dva zápasy v domácím poháru a předkole Evropské ligy. Vedle pozice pravého beka několikrát nastoupil i na levém kraji zálohy. V závěru jara už vypadl ze základní sestavy a z posledních sedmi kol hrál od začátku jen jednou.

Spartu už během sezony opustil jiný rumunský hráč Nicolae Stanciu. V letenském kádru je ještě jeho krajan brankář Florin Nita a na jaře hostoval v Jablonci Bogdan Vatajelu.

Brabec se do Genku nevrátí, zůstane v Plzni

Reprezentační obránce Jakub Brabec podepsal s fotbalovou Plzní tříletou smlouvu. Viktoria se na šestadvacetiletého stopera rozhodla uplatnit opci. Klub o tom informoval na svém webu. Sparťanský odchovanec přišel na západ Čech v únoru z belgického Genku na půlroční hostování.

"Od začátku svého působení v Plzni prokazoval velkou sportovní kvalitu a zároveň velmi dobrý přístup a charakter. Ihned zapadl do kabiny a byl pro nás posilou. Jsme tedy rádi, že jsme mohli uplatnit opci a Jakub zůstane v našem kádru i pro nadcházející sezony," řekl generální manažer klubu Adolf Šádek.

Z podpisu smlouvy s Brabcem měl radost i trenér Pavel Vrba. "Jakub nás svými výkony i přístupem určitě přesvědčil, že může být v následujícím období platnou součástí hráčského kádru Viktorky," uvedl kouč.

Brabec v lize nastupoval při hostováních také za Žižkov a Brno. Se Spartou v sezoně 2013/2014 vybojoval triumf v lize i v domácím poháru. V roce 2016 přestoupil z Letné do Belgie. V Genku odehrál za dvě sezony 37 ligových duelů, dalších 11 zápasů v Evropské lize a čtyři v Belgickém poháru.

V srpnu minulého roku odešel na hostování do tureckého Rizesporu, kde nastoupil do 17 utkání. V lednu ale přišel o pevné místo v sestavě poté, co klub přivedl dva obránce z portugalské ligy. Do posledních pěti duelů už nezasáhl. V Turecku se dohodl na ukončení hostování a zamířil do Viktorie.

V dresu Plzně naskočil na jaře do deseti ligových zápasů a pomohl ke druhé příčce, která znamená start ve 2. předkole Ligy mistrů.

"Ve Viktorce se cítím dobře, je tu perfektní parta a pro hráče vytvořené skvělé podmínky. Čím více zápasů jsem měl za sebou, tím lépe jsem se cítil i na hřišti. Těším se na novou sezonu," prohlásil Brabec.

Čtrnáctinásobný reprezentant nechybí v nominaci trenéra Jaroslava Šilhavého na červnové domácí kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy 2020 proti Bulharsku a Černé Hoře. Naposledy si v reprezentaci zahrál v polovině listopadu v přátelském zápase proti Polsku.