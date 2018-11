Projekt videa v lize nepadne, ujišťuje Svoboda. Více šéfa LFA trápí český koeficient

před 1 hodinou

Předsedu Ligové asociace znepokojuje český koeficient pro evropské poháry. S Romanem Hrubešem nadále počítá jako s garantem projektu videorozhodčího.

Praha - Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda nepočítá s tím, že by s odchodem Romana Hrubeše z komise rozhodčích padl i projekt videa ve Fortuna:Lize. Uvedl to na dnešním setkání s novináři.

"Jediný, kdo může video zrušit, jsou kluby. Nemám informaci, že by to někdo chtěl. Otázku videa budeme opět probírat na grémiu, nicméně opuštění této cesty by byl krok zpět," myslí si předseda LFA. "Fotbal jde jednoznačně tímto směrem," dodává.

Roman Hrubeš bude podle Svobody projekt videorozhodčího zaštiťovat i nadále. "Má platnou smlouvu s LFA. Jeho odchod z komise není fatální problém," předkládá.

Nicméně celý záměr v českém prostředí limity má. V současné době chybí pro rozšíření videa na více stadionů proškolení rozhodčí, technicky vybavené přenosové vozy a snímací kamerová technika na stadionech.

"Je otázkou, kdy v budoucnosti vůbec budeme mít video na všech osmi zápasech kola. To je extrémně nákladné. Ale já jsem byl na začátku k videu hodně skeptický a překvapilo mě, jak rychle se ho povedlo zavést," pokračuje.

Statistika videorozhodčího po 13 kolech objevil se na 37 zápasech

provedl 173 takzvaných "silent checků" - porada s rozhodčím ve sluchátku

každý "silent check" trval průměrně 17 sekund

videorozhodčí 14krát doporučil přezkoumání na videu

to trvalo průměrně 2 minuty

"Navíc jestřábí oko v tenise mělo podobné porodní bolesti. Ze začátku také bylo jen někde, posuzování trvalo. Časem se všechno ustálilo a je to běžná součást," poukazuje předseda LFA na podobnou paralelu.

Pozitivně Svoboda hodnotí návštěvnost na stadionech v úvodních třinácti kolech, která nyní činí průměrně 5 899 diváků na zápas. "Soutěž je po sportovní stránce na vysoké úrovni a zvýšila se i divácká návštěva," uvedl Svoboda.

Propadne se český fotbalem žebříčkem?

Vrásky na čele naopak Svobodovi dělá koeficient českých klubů v evropských pohárech.

Po odepsání úspěšné sezony 2013/2014 (do pohárového koeficientu se počítá pouze posledních pět sezon) totiž může Česko klesnout ze 12. příčky zaručující přímý postup do Ligy mistrů až na 17. pozici.

Uspokojující situaci by českým klubům mělo zajistit 15. místo v žebříčku klubových koeficientů. "Tématem podzimu je pro mě pohárová Evropa. Umístění v žebříčku je pro klubový fotbal v Česku zásadní," komentuje Svoboda. "Naše pozice je v ohrožení. Musíme Plzni, Slavii a Jablonci na podzim zafandit," dodává.

Podle Svobody český fotbal doplácí i na to, že vyklízí pozice v mezinárodních fotbalových strukturách, především v UEFA. "Srovnatelné země jako my mají větší zastoupení. Nejde o žádný lobing, ale ve fotbale zkrátka velké kluby a velké asociace mají jiné zacházení, větší respekt," popisuje.