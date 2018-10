V komisi rozhodčích končí garant videa Hrubeš. Neměl ke mně respekt, říká Chovanec

před 1 hodinou

Roman Hrubeš končí v komisi rozhodčích FAČR. A to na žádost předsedy komise Jozefa Chovance, podle kterého mu neprojevoval dostatečný respekt. Fotbalová asociace v úterý také přijala rezignaci generálního sekretáře Rudolfa Řepky, jenž končí ve funkci po 11 letech.

Praha - Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR dnes odvolal člena komise rozhodčích Romana Hrubeše, který je garantem projektu videorozhodčích. Vyhověl tak návrhu předsedy komise Jozefa Chovance. Hrubešovo místo zaujme šéf pravidlové komise Jiří Kureš.

Výkonný výbor v úterý také vyhověl žádosti generálního sekretáře Rudolfa Řepky a domluvil se s ním na ukončení spolupráce k 31. prosinci letošního roku.

Hrubeš prý neprojevoval dostatečný respekt

Hrubeše si do své komise vybral Chovanec, ale od začátku mezi nimi vázla komunikace. Spolupráce nefungovala, proto Chovanec dnes navrhl jeho odvolání a výbor mu vyšel vstříc.

"Je to plně v jeho kompetenci jako šéfa komise. A jelikož se pan Chovanec těší důvěře výkonného výboru, byl jeho požadavek legitimní," řekl po zasedání novinářům předseda FAČR Martin Malík. "Já vnímal, že fungování komise není ideální a je lepší situaci řešit nyní než na jaře, kdy se bude blížit konec soutěží," dodal.

Podle Chovance se s Hrubešem nedalo spolupracovat. "Já jsem si ho vybral a je to pro mě zklamání. Moje reakce je z mého pohledu logická. Cítil jsem, že ke mně jako předsedovi nemá potřebný respekt. I ostatní členové se necítili komfortně při komunikaci s ním. Dnes pak bez omluvy nedorazil na seminář pro delegáty," vysvětlil svůj krok Chovanec.

Chovanec věří, že odvolání Hrubeše neohrozí projekt videorozhodčích. "Z naší strany určitě ne. Už v úvodu sezony, kdy pan Hrubeš nekomunikoval, ho zastupoval pan (ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš) Bárta a fungovalo to dobře. My naopak chceme, aby se projekt zlepšoval a posun tam nyní nevidíme," prohlásil Chovanec.

"Nedomnívám se, že změna na jednom postu komise rozhodčích může ovlivnit projekt rozhodčích. Pokud by se ukázalo, že tomu tak je, budeme na to reagovat. Naopak chceme ve spolupráci s UEFA ještě více proškolit naše rozhodčí na video," doplnil Malík.

Podle Chovance se připravují školení pod vedením polského mezinárodního rozhodčího Pawla Gila, který byl videorozhodčím na letošním mistrovství světa v Rusku, a také šéfa projektu videorozhodčích ve FIFA Roberta Rosettiho.

Řepka odejde s koncem roku

Dosluhující generální sekretář Rudolf Řepka ve funkci skončí po 11 letech, s asociací ale bude dále spolupracovat na mezinárodním poli.

"Na FAČR odvedl za těch více než jedenáct let v pozici generálního sekretáře opravdu velké množství práce, za kterou mu chci upřímně poděkovat. Zároveň mu nechceme nijak bránit v jeho dalších profesních výzvách," řekl předseda fotbalové asociace Martin Malík.

Součástí dohody je, že Řepka bude český fotbal nadále zastupovat ve strukturách UEFA. "Domluvili jsme se, že výkonný výbor ho potvrdí jako našeho kandidáta na disciplinární komisi UEFA a na mezinárodního delegáta," dodal Malík.

Řepka je generálním sekretářem fotbalové asociace od června 2007. Předtím byl sportovním ředitelem v Teplicích. Patří k nejviditelnějším postavám asociace a je především hlavní spojkou s mezinárodní scénou a UEFA. "Na mezinárodním poli má obrovský kredit a neumím si bez něj představit své začátky ve funkci, protože by všechny zahraniční cesty byly mnohem složitější, kdybych ho neměl po svém boku," připustil Malík.

Svou funkci bude Řepka vykonávat do konce roku. "A to plnohodnotně, loajálně a s maximálním nasazením. Toto období využiji k dokončení rozpracovaných projektů a předání veškeré současné agendy vycházející z mé pozice. Současnou situaci vnímám jako další životní výzvu a zároveň jako velkou příležitost pro další profesní rozvoj," uvedl Řepka.

Konkrétní důvody svého odchodu nezveřejnil, podle Malíka to ale nijak nesouvisí s odchodem dalšího funkcionáře Michala Prokeše, který v asociaci skončil minulý týden, jak se v médiích spekulovalo. "Nijak to spolu nesouvisí, je to jen souhra náhod. Rudovo rozhodnutí z lidského pohledu plně chápu a maximálně jsem mu vyšli vstříc," prohlásil Malík.

Možným kandidátem na Řepkovo místo je ředitel legislativně-právního oddělení asociace Jan Pauly. "Budeme to řešit na následujících výborech, protože času máme relativně hodně, i když nahradit člověka kalibru Rudy Řepky nebude jednoduché," dodal Malík.