Brněnské derby skončilo dramatem. Hráč bránil pořadatele před útokem, dostal červenou

Dramatický konec přinesl souboj druholigových týmů z Brna. Za stavu 1:1 zápasu mezi Líšní a Zbrojovkou vnikli na hřiště fanoušci a jeden z nich se pustil kopanci do pořadatelů. Do kravaty jej chytil útočník domácích Jan Silný a povalil agresora na zem. Od rozhodčího Radka Dubravského za to uviděl červenou kartu. Zbrojovka pak využila přesilovku a zvítězila 2:1.

Silný už předtím v zápase viděl žlutou kartu za to, že protihráče strhl při rozvíjející se akci k zemi. Pak dostal po incidentu ze 79. minuty rovnou červenou. Mezitím v Brně pic.twitter.com/Y0Djh1LaG9 — Piotr (@PM_1945) August 22, 2021 "Hrubé nesportovní chování. V přerušené hře fyzicky napadl na hrací ploše jinou osobu - diváka hostů. Chytl diváka silou do kravaty a strhl ho na zem," uvedl rozhodčí Dubravský do zápisu o utkání. Hosty poslal v Líšni krátce po přestávce do vedení z otočky Hladík, ale v 56. minutě srovnal ve skluzu Ševčík. Zdálo se, že derby směřuje k remíze, ale v 78. minutě vtrhlo na trávník několik fanoušků Zbrojovky. Domácí útočník Silný jednoho z nich chytil kolem krku a srazil ho na zem. Rozhodčí Dubravský ho za hrubé nesportovní chování vyloučil a přesilovku využil v druhé minutě nastavení Řezníček, jenž hlavičkou rozhodl. Dal svůj pátý gól za poslední dvě kola. Ve druhém dopoledním utkání remizoval Žižkov s Ústím nad Labem bez branek. Severočeši si v druhé lize připsali třetí nerozhodný výsledek po sobě a patří jim v tabulce 10. místo. Viktoria je šestá. 5. kolo druhé fotbalové ligy: Líšeň - Zbrojovka Brno 1:2 (0:0) Branky: 56. Ševčík - 49. Hladík, 90.+2 Řezníček. Rozhodčí: Dubravský - Dresler, Bureš. ŽK: Silný, Otrísal, Kučera, Málek, Lutonský - Endl, Čermák, Hladík, Řezníček. ČK: 79. Silný. Diváci: 1985.