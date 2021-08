West Ham usiluje o posilu z Manchesteru. Je to veřejné tajemství, potvrdil Moyes

Hlavním cílem trenérského týmu Davida Moyese před uzavřením letního přestupového okna zůstává záložník Jesse Lingard. Jaké další změny mohou v kabině čekat Tomáš Souček a Vladimír Coufal?

Po loňské skvělé sezoně fanoušci kladivářů s nadšením vyhlíželi nový ročník, který odstartoval minulý víkend. Z dosavadního vývoje letního přestupového okna ovšem panují ve východním Londýně zatím rozpaky.

Kladiváři posílili v brance, přivedli z PSG zkušeného Alphonse Aerolu, jinak ovšem kde nic, tu nic. Kromě uplatnění opce na Craiga Dawsona nedoplnili kádr nikým novým, a to vysoce konkurenční Premier League často neodpouští.

Navíc se s kabinou rozloučili Felipe Anderson (loni hostoval v Portu) a Fabian Balbuena. Ovšem na z těchto odchodů do pokladny připluly jen drobné. Za Andersonův odchod do Lazia inkasovali Hammers asi 3 miliony eur (76 milionů korun), Balbuena zamířil do Dynama Moskva zadarmo.

Zraky upíná realizační tým k Jessemu Lingardovi, který se v jarní části loňské sezony odvděčil Moyesovi za důvěru devíti góly.

"Je to vlastně veřejné tajemství, že chceme Lingarda přivést," řekl v týdnu pro talkSPORT Moyesův asistent Stuart Pearce. Přestože se trenér Hammers komentování posil striktně vyhýbá, slova svého asistenta označil za trefná.

Poté, co se Lingardova kariéra v Manchesteru zasekla, ožil osmadvacetiletý Angličan na jaře právě díky hostování ve West Hamu. Pokud by se v týmu rudých ďáblů nevešel do základní sestavy, je možné, že znovu odejde.

"Teď to není o mě. Musíte se zeptat Manchesteru United, protože Jesse Lingard patří jim. Bylo skvělé dát mu možnost a jsme opravdu rádi, že tu byl. Pokud by se naskytla možnost ho přivést, měli bychom zájem, ale patří Manchesteru, takže teď není o čem diskutovat," dodal Moyes.

Jinak jde zatím o kolotoč nadějí a zklamání. Namlsaní fanoušci vkládali velké naděje do zákulisních informací, chytali se každého jména, každého náznaku. Ovšem na London Stadium zatím žádné věhlasné jméno nedorazilo.

Moyesovu týmu zbývá už jen něco málo přes týden na to, aby někoho přivedl. A splnil očekávání hladových fandů.

Po odchodu Balbueny by potřeboval vyztužit střed obrany. Námluvy s Nikolou Milenkovičem selhaly, ale Hammers stále uvažují o Chorvatovi Duje Caleta-Carovi z Olympique Marseille a sondují situaci okolo Kurta Zoumy z Chelsea.

Druhý velmi palčivý post představuje útok. Michail Antonio je spolehlivý, ale současně je prakticky jediným čistokrevným útočníkem v týmu. Tammyho Abrahama ani Dannyho Ingse, o kterých kolovaly zvěsti, že se k týmu připojí, se West Hamu přivést nepodařilo.

Moyes nyní údajně míří na Breela Embola z Mönchengladbachu, který na Euru zazářil v dresu Švýcarska. Pokud by se West Hamu podařilo získat obránce, záložníka i útočníka do základní sestavy, mohl by stále patřit mezi vítěze přestupového okna. Čas se ovšem krátí.