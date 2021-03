Bořila naštval výkon Slavie, měl proslov. Nevím, proč mi dal Fillo loktem, řekl

Kapitán Jan Bořil byl hodně rozzlobený z toho, jak fotbalisté Slavie odehráli druhý poločas utkání 22. ligového kola s Ostravou. "Červenobílí" navzdory přesilovce inkasovali a do poslední chvíle se strachovali o vítězství.

Po výhře 2:1 měl Bořil k mužstvu důrazný proslov a druhou půli označil za velkou výstrahu. Červenou kartu pro hostujícího Martina Filla za zákrok na něj považoval za zaslouženou.

Slávisté v poločase vedli 2:0, navíc byli po Fillově vyloučení v přesile, přesto druhé dějství prohráli 0:1. "Nehráli jsme v druhém poločase týmově. Každý chtěl sám dát gól za každou cenu, to se mi nelíbilo. Bylo tam moc ztrát, nikdo se moc nenabízel, vůbec jsme nehráli kombinačně. To mě štvalo," řekl Bořil v nahrávce pro média od pražského klubu.

"Vždy nás zdobila nula vzadu, to se nepodařilo, plus špatný týmový projev. Jak mě, tak další kluky to naštvalo. Takže jsem si vzal proslov a musel jsem to říct týmu," dodal třicetiletý krajní obránce.

Úřadující mistři a lídři tabulky se podle něj během přestávky upozorňovali, ať druhou půli nepodcení. "V kabině jsme si říkali, že musíme hrát pořád jako v prvním poločase. Že si musíme dávat prvních 10 minut pozor, což se nám nepodařilo. Baník nás zatlačil, my jsme neměli druhé balony a tím to všechno vznikalo," uvedl Bořil.

"První poločas jsme dominovali. Ve druhé půli ale jako bychom vypadli z koncentrace a málem nás to potrestalo. Takže smíšené pocity. Zaplaťpánbůh jsme to zvládli. Tři body jsou doma, ale druhá půle je velká výstraha," doplnil osmnáctinásobný reprezentant.

Už v třetí minutě ho zasáhl do obličeje mimo hru Fillo a rozhodčí Ondřej Pechanec ostravského krajního obránce či záložníka vyloučil. "Byli jsme u sebe a on mi zničehonic dal rukou nebo loktem přímo do obličeje. Podle mě jednoznačný faul na červenou. Nevím, proč to udělal," prohlásil Bořil.

Ve čtvrtek jeho tým nastoupí doma v úvodním osmifinále Evropské ligy proti Glasgow Rangers, kteří se dnes stali skotskými mistry. "Bude to zase zápas 50 na 50. Tyhle ostrovní týmy se mi líbí, líbí se mi, jakým stylem hrají. Je tam trenér (Steven Gerrard), který hrál Premier League. Moc se na to těším. Pevně věřím, že vyhrajeme, dvojzápas zvládneme a postoupíme," uvedl bývalý obránce Mladé Boleslavi.

Nemá strach, že by Slavii před zápasem postihl koronavirus. Předseda představenstva Pražanů Jaroslav Tvrdík v sobotu uvedl, že v klubu je britská mutace, nakažen ale není nikdo z hráčů.

"Děláme všechno pro to, abychom se nenakazili. Máme tady všechno potřebné, nosíme respirátory, čistíme si ruce dezinfekčními gely. Myslím si, že s tím nebude problém," dodal Bořil.