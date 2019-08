Boleslav stále neodletěla z Kazachstánu, zápas v Teplicích byl odložen

před 27 minutami

Nedělní zápas čtvrtého kola první fotbalové ligy mezi Teplicemi a Mladou Boleslaví byl odložen kvůli problémům Středočechů s letadlem při cestě z Kazachstánu, kde ve čtvrtek sehráli odvetu druhého předkola Evropské ligy s týmem Ordabasy Šymkent.

Mladoboleslavští po postupovém vítězství 3:2 vzlétli ve 21 hodin SELČ a do Prahy se měli vrátit okolo čtvrté hodiny ranní. Po deseti minutách ve vzduchu se však pilot kvůli potížím s navigací musel vrátit do Šymkentu, kde tým nouzově přenocoval. Z Kazachstánu by měla výprava na druhý pokus odletět dnes odpoledne.

"Vedení fotbalové výpravy na nečekanou situaci zareagovalo realizací náhradní varianty, ve které se počítá s přenocováním mužstva v místě utkání po jeho dohrání. Mužstvo čeká dopoledne trénink a regenerace. Po obědě se naše výprava přesune na letiště k odletu do Prahy," uvedl tiskový mluvčí Boleslavi Jiří Koros na klubovém webu.

Duel mezi Teplicemi a Mladou Boleslaví se měl původně hrát v neděli od 16:30. O náhradním termínu podle Ligové fotbalové asociace zatím nebylo rozhodnuto.

"Vyšli jsme vstříc Mladé Boleslavi při žádosti o odložení, protože chápeme obtíže, které ji postihly. V rámci toho, že hned ve čtvrtek je čeká další utkání Evropské ligy, tak jde také o pohárový koeficient pro celý český fotbal," řekl tiskový mluvčí Teplic Martin Kovařík pro internetové stránky klubu.

Středočeši zažili velké komplikace už při cestě do Kazachstánu, která se protáhla na téměř patnáct hodin kvůli dvojímu tankování menšího letadla ze společnosti Eastern Airways i čekání na povolení vstupu do země.

Svěřenci Jozefa Webera přesto dvojzápas druhého předkola Evropské ligy zvládli a po domácí remíze 1:1 v Šymkentu uhráli postupovou výhru. V další fázi kvalifikace Evropské ligy Boleslavští vyzvou bukurešťský celek FCSB, na jehož hřišti začnou příští čtvrtek.