Byla to nemohoucnost, takového soupeře musíme porazit, smutnil po vyřazení Sýkora

před 4 hodinami

Záložník či obránce Jan Sýkora připustil, že velmi nečekané vyřazení od Pjuniku Jerevan ve 2. předkole Evropské ligy bude jen těžko skousávat. Jablonečtí fotbalisté si podle něj prohráli dvojzápas sami. V dnešní domácí odvetě s arménským vicemistrem jen remizovali bez branek a po úvodní venkovní porážce 1:2 senzačně vypadli.

"Určitě se čekal postup. Zvlášť když jsme ještě dali venku branku, tak nám stačilo 1:0. Budeme to kousat těžce, strašně nás to mrzí. Chtěli jsme postoupit za každou cenu. Myslím, že přes tohohle soupeře jsme postoupit měli," řekl novinářům Sýkora.

Severočeši si podle něj vyřazení zavinili sami. Selhali hlavně v první půli úvodního utkání v Arménii, kterou prohráli 0:2 a nabrali rozhodující ztrátu.

"Myslím, že jsme si prohráli celý ten dvojzápas úplně sami. Ať už je to první poločas v Arménii, nebo dnes ve finální fázi. Chyběl nám klid. Jednoznačně jsme měli vyhrát. Měli jsme k tomu blízko, chyběl jeden gól," konstatoval Sýkora.

Jeho celek se v domácí odvetě trápil ve finální fázi a navzdory řadě nadějných akcí si příliš stoprocentních šancí nevytvořil. "Špatně jsme si vybírali prostory, zvlášť ve druhém poločase. Kdybychom byli na správných místech a tlačili se do koncovky, asi bychom ten gól dali," přemítal Sýkora.

"Ke konci už to bylo vabank, už jsme to chtěli urvat vůlí a silou. Lítalo to tam okolo, jen ne do brány. Dalo se počítat s tím, že Pjunik to bude kouskovat, když bude takový stav a průběh. Byla to naše nemohoucnost, že jsme nedali gól," dodal pětadvacetiletý záložník, který v Jablonci hostuje z pražské Slavie.