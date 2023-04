Bičík: Taková porážka je pro Plzeň děsivá. V nastavení by se měly pískat jen vraždy

Diskutabilní gól z penalty ve 104. minutě rozhodl šlágr Fortuna:Ligy mezi Spartou a Plzní (2:1). "Jako bývalý ligový brankář si umím přestavit, co to je prohrát takovým gólem," říká v ligovém komentáři David Bičík.

Sparta odvrátila porážku v derby v nastaveném čase šťastným vlastním gólem slávistického stopera, Plzeň zdolala penaltou rovněž v nastaveném čase. Svědčí to o tom, že je ve výborném psychickém rozpoložení, hráči si věří, že mají šanci utkání zvrátit až do posledního okamžiku. Teď se jim to dvakrát vyplatilo, že bojují až do úplného závěru.

Oba zápasy hráli sparťané na Letné, fanoušci už pomalu odcházeli z tribuny, doma vypínali televize, ale hráči našli v sobě sílu, dostali se do tlaku. A pořád věřili, že jsou schopni utkání ještě zvrátit. Obrací se k nim i štěstíčko, které je zapotřebí.

Prohrát takovou penaltou ve 104. minutě je děsivé. V takovém čase bych ji nařídil jen za skutečně kriminální faul. Míč se bezpochyby Hejdovy ruky dotkl, nechci tvrdit, že rozhodčí chyboval, mám na to jen svůj názor. Ale podle mého by to musela být čistá ruka, ne taková divná. Souhlasím s pravidlem, které vyznávají hokejisté - v prodloužení se pískají jen, s prominutím, vraždy. A to by mělo platit i ve fotbale.

Jako bývalý ligový brankář si umím přestavit, co to je prohrát takovým gólem. Už je konec zápasu a najednou je všechno jinak. Vzpomínám si, když slavný italský brankář Gialuigi Buffon, mistr světa 2006, pronesl před pár lety (2018 - pozn. red.) na adresu anglického rozhodčího, který přisoudil po podivném zákroku v nastavení penaltu Realu Madrid a Juventus Turín vypadl z Ligy mistrů, že místo srdce má koš na odpadky. A byl za to ještě vyloučen.

Souhlasím s ním. Výborný dramatický zápas, všichni hrají na maximum a pak takováhle penalta. Já bych ji nepískl.

Vítězství Slavii v Ostravě zajistil dvěma góly Matěj Jurásek. Šel z lavičky, kterou má Slavia strašně silnou, trenér má kam sáhnout. A nyní má výhodu, že se mu po zraněních a viróze vracejí hráči. Jurásek šel na hřiště plný elánu a bylo to poznat.

Sám přiznal, že je severomoravský rodák z Karviné a rázovitý kraj ho vždycky nakopne. Nahromaděných klubů na padesáti kilometrů čtverečných je tam hodně, rivalita obrovská. Přijedou se na vás podívat rodiče, kamarádi, známí - hraje se jinak. A také jsem si říkal, že neúspěšná série Slavie venku jednou musí skončit. Měla to odnést Sparta, vyrovnala se štěstím, odnesl to Baník.

Liga bude zajímavá až do konce, pro fanoušky jenom dobře, bude se hrát až do posledního kola. Ale nemyslím si, že do boje o titul zasáhne ještě obhájce Plzeň, ta se spíš bude soustředit, aby si udržela třetí místo.

Trenér Slovácka Martin Svědík byl hodně roztrpčený z porážky v Pardubicích, prohlásil, že u toho vůbec nemusí být. Chápu ho, proti Spartě sahal tým po výhře, jedou do Pardubic, čeká se jasná záležitost, jeho nespokojenost z přístupu hráčů je nakonec velká. Nemyslím si ovšem, že skončí, možná chtěl strhnout pozornost na sebe, aby se netepalo do hráčů. Jsou to jen taková prohlášení. Byla by ostatně škoda, kdyby skončil, je to výborný trenér.

Teplický Tomáš Grigar, jehož znám dvacet let, provedl šílenou blbost, když po obdrženém gólu nakopl provokujícího mladoboleslavského Kušeje. Dovedu si představit, jak jím cloumaly emoce, zvláště když si uvědomoval, že udělal chybu a přišlo vyrovnání, které obralo tým o výhru. Ale takhle zkušený frajer, čtyřicátník, musí udržet nervy a jít mladým příkladem. Nesmyslný zkrat, který jemu i mužstvu ublížil.

Špatně na centr vyběhl, byl to jeho gól, sám hned věděl, že tam neměl jít. Okamžitě se rozčiloval, ale sám na sebe, ne na spoluhráče. Kušej na něj udělal nějaké gesto, ale takových za zápas je! Tomáš však věděl, že udělal chybu, rozhodilo ho to, přidal bohužel další a větší.

Do branky šel egyptský legionář Muhammad Jásir, za mě hodně vtipné sáhnout až takhle daleko. Ale šel tam dobrovolně, tak to bývá, že se trenér zeptá, kdo si troufá. Kdo někdy stál v bráně, kdo umí chytit balon. Většinou tam jdou stopeři, trošku magoři, ale hodně vysocí chlapi, což na soupeře také jinak působí, než když si tam stoupne 160centimetrový útočník.

Ale vzpomínám si, jak si ve Spartě chodil po tréninku na chvíli zachytat David Lafata. Navlékl si rukavice a kopejte na mne. Snad se i těšil, že až dostanu červenou, že tam půjde si to vyzkoušet. Jsou takové typy hráčů, kterým by to nevadilo. Jestli se Jásir cítil, tak proč ne. Já ho osobně obdivuji.

Zlínský trenér Pavel Vrba poslal do branky Stanislava Dostála místo Mateje Rakovana, který sice mužstvo v mnoha zápasech podržel, ale v předchozím kole v Plzni dostal čtyři góly. Někdy trenér k takovému tahu, který má spíš psychický účel, sáhne. Nejsem příznivcem toho, aby se gólman měnil po dvou zápasech či dokonce po jedné chybě. Ve snaze něco změnit to však může pomoci.

Vysoká výhra Zlína nad Bohemkou je pro mě nejpřekvapivější výsledek. Bohemka hraje sympatický fotbal, k bojovnosti přidala i hezké kombinace a krásné góly, pro oko diváka doslova lahoda. Možná, že jak se hrálo po třech dnech, byli někteří hráči unavení, nemá tak široký kádr jeho Slavia či Plzeň.

Olomouc čekala celý podzim, až se jí vrátí brankářská jednička Matúš Macík. Proti Teplicím udělal dvě chyby, Olomouc doma prohrála. Teď dostal znovu důvěru, opět se mu však zápas nevydařil. Já bych ho však ještě podržel, udělal tlustou čáru a řekl mu: pomůžeme ti, pomoz zase ty nám. Odpálit ho by k ničemu nevedlo.