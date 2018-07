Baroš v české lize je sci-fi, připravovali jsme se na něj hodně, řekl Kordula po výhře nad Baníkem

před 1 hodinou

Baník po výhře nad Jabloncem v prvním kole prohrál na Slovácku 1:2. Fotbal někdy dává, někdy bere. Teď nám vzal tři body, řekl trenér Ostravy Páník.

Uherské Hradiště - Dlouho spělo utkání mezi Slováckem a Ostravou k remíze 1:1. V poslední minutě se ovšem prosadil po standardní situaci domácí Filip Kubala a rozhodl o výhře Slovácka.

Baník přitom ve druhé půli rozhodně nebyl horším mužstvem. Naopak, největší šance měli na kopačkách střídající Granečný a po něm Fillo, jenže v zakončení selhali. Rozhodla tak až dorážka dalšího střídajícího hráče Kubaly.

Osmnáctiletý útočník vstřelil svou třetí branku v kariéře. Na hřiště naskočil v 88. minutě a v 93. se radoval z vítězného gólu. "Jeho bylo presovat hráče soupeře, který nás držel pod tlakem. Kubala je ale také útočník, takže jeho úkolem je samozřejmě stejně tak dát gól," usmíval se po zápase trenér domácích Michal Kordula.

O poznání skleslejší byl jeho protějšek Bohumil Páník. "Fotbal nám dnes vzal tři body. Ve druhé půli jsme měli dvě obrovské šance, ale neproměnili jsme je," mrzelo ho.

V zápase se Slováckem udělal v základní sestavě dvě změny oproti předchozímu kolu, kdy jeho tým porazil Jablonec. Hrubého do utkání nepustilo zranění, místo Granečného nastoupil Holzer a vstřelil gól. "To je samozřejmě plus, Granečný měl taky šanci, ale nedal ji," konstatoval Páník.

Přestože Baník podle jeho soudu sahal po třech bodech, z Uherského Hradiště si nakonec neodvezl ani jeden. Trenér Ostravských ale hráče nekritizoval. "Sami toho mají po utkání hodně, vyhodnotíme si to až v úterý po ranním tréninku. Proti Příbrami se nebojím. Pokud za sebou budeme mít diváky tak jako dnes, tak si hráči nedovolí couvnout ani o milimetr," řekl Páník odhodlaně.

Slovácko vyhrálo i přes to, že ve druhé půli si prakticky nevytvořilo šanci. "Vyhráli jsme šťastně. Věděli jsme, že to bude hodně o osobních soubojích a standardních situacích. Zápas to potvrdil a já s utkáním nejsem spokojený," kritizoval výkon Slovácka trenér Kordula.

"Nebyli jsme přesní ani sebevědomí, ale byli jsme koncentrovaní a hráli jsme s nasazením," dodal svůj názor na to, proč Slovácko dokázalo v utkání vyhrát.

Speciálně se domácí připravovali především na Milana Baroše. "Nešlo to jinak. Baroš je velký hráč. Dokázal vyhrát Ligu mistrů, to je pro nás v české lize skoro sci-fi. Ukazovali jsme hráčům, jak se chová v hloubi pole, v soubojích i dalších situacích," přiblížil.

Hvězdný útočník Baníku se k větší šanci v zápase nedostal a nakonec musel skousnout hořkou porážku 1:2. Zatímco Slovácko míří v příštím kole na Spartu, Baník čeká doma Příbram.