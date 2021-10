Baník - Sparta 0:0. Letenští bojují v Ostravě o cenné body bez opožděných fanoušků

Další týden uplynul jako voda a fotbalová Fortuna:Liga dospěla už do svého 13. kola. Po středeční dohrávce, kdy Slavia zdolala Olomouc, už zbývá jen jeden odložený duel z minulého týdne. To kvůli rozšířené nákaze Covidu-19 v týmu Karviné musel být odložen její duel s Baníkem Ostrava. Slezané nehráli ani včerejší utkání s Bohemians. My se dnes zaměříme ale na jeden ze dvou šlágrů kola. Již zmíněná Ostrava se bude chtít vrátit na vítěznou vlnu proti svému největšímu rivalovi - pražské Spartě. Tradičně vyhrocený duel může posílit šance Sparty v boji o titul a zároveň oddálit Baníku možnost bojovat o první trojku. Nebo se naopak mohou Ostravané přiblížit na dostřel špičce tabulky. Svůj duel včera zvládlo Slovácko, to vyhrálo v Olomouci a s 31 body poskočilo na druhé místo.