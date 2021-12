Baník - Slavia 0:2. Po půlhodině hry parádní ranou zvýšil vedení sešívaných Holeš

Přes dva měsíce totiž neprohrál ani dnešní soupeř Slavie, ostravský Baník. Ten naposledy prohrál v domácím prostředí 16. října proti Slovácku. Od té doba jsou výsledky kolísavé, ze sedmi utkání čtyřikrát remizoval a třikrát zvítězil. Doma dokázal slezský celek hrající stále v moravském azylu po remízách 2:2 obrat o body Spartu i Plzeň a rád by si vyšlápnul i na třetí velký tým. Momentálně se Smetanovi svěřenci nachází na páté příčce s bezpečným náskokem na šestý Hradec Králové. Jen čtyři body však ztrácí Ostravané na čtvrté Slovácko, rádi by tak stáhli náskok a do jara vstupovali s šancí na evropské poháry. Na konci srpna sice v Edenu Baník schytal debakl 0:4, doma by však měl být silnější. Naposledy doma rozstřílel 4:1 České Budějovice.