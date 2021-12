Plzeň zakončila podzim další výhrou o gól, Jablonec padl i na Slovácku

Viktoria Plzeň v posledním letošním kole Fortuna:Ligy vyhrála v Karviné 1:0 a připsala si už jedenáctou výhru o jediný gól v této sezoně. Slovácko si v sobotu doma poradilo s Jabloncem poměrem 2:1 a stejným skóre vyhrály Pardubice v Ďolíčku nad Bohemians.

O jedinou branku utkání mezi Viktorií Plzeň a Karvinou se postaral ve 45. minutě obránce Milan Havel. Viktoria v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou vyhrála a přezimuje na druhém místě tabulky. Západočeši se bodově dotáhli na vedoucí Slavii, která má však výrazně lepší skóre a nedělní zápas v Ostravě k dobru. Karviná v nejvyšší soutěži nezvítězila už 20 utkání za sebou, zůstává jediným týmem v ligové sezoně bez výhry a přezimuje s pouhými pěti body na poslední příčce.

"Věděli jsme, že utkání na hřišti Karviné bude těžké. Sparta zde vyhrála 2:1, Slavia remizovala a další výborné utkání sehráli domácí také s Baníkem. Jsme tedy moc rádi, že se nám tu podařilo zvítězit. S podzimní částí sezony můžeme být spokojeni," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek.

Jeho tým se musel v utkání obejít bez nejlepšího ligového střelce Beauguela, který nemohl nastoupit kvůli trestu po čtyřech žlutých kartách. Kouč Viktorie upřednostnil od úvodních minut v útoku Šulce před lehce indisponovaným Chorým, jenž začal na lavičce. "Pro Šulce jsme se rozhodli, protože má velmi dobrý pohyb. Chtěli jsme, aby chodil za obranu a odskakoval si hlouběji pro míč. Tohle Pavel plnil a počínal si velmi dobře," uvedl Bílek.

Dvacetiletý Šulc se mohl kouči odvděčit už v páté minutě, kdy se po jeho hlavičkovém přiťuknutí dostal do rychlého úniku Sýkora. Toho však vychytal pohotovým zákrokem brankář Ciupa. Viktoria sice držela míč, proti koncentrované obraně domácích se ale těžko prosazovala. Karviná zahrozila po půl hodině hry, jenže Mikušova hlavička letěla mimo.

Když už se zdálo, že oba týmy odejdou do kabin smírně, sklepl ve 45. minutě Sýkora míč na pronikajícího Havla a ten nedal přesnou ranou do pravého horního rohu Ciupovi šanci. Levý obránce Viktorie skóroval podruhé v tomto ligovém ročníku. "Něco podobného děláme a zkoušíme na tréninku. Že to tam takhle padlo, je trošku o štěstí, ale samozřejmě jsem za to rád," uvedl Havel.

Karviná se po přestávce snažila soupeře zatlačit. Hned v úvodu druhé půle si naběhl na Qoseho přímý kop Buchta, v pádu však branku přestřelil. Na druhé straně mohl pro změnu udeřit Mosquera, ale jeho ránu vyrazil Ciupa na roh.

Domácí byli blízko vyrovnání po hodině hry, kdy se po rychlém brejku opřel do míče Qose. Střela albánského záložníka ovšem zamířila těsně nad břevno. Přestože se Plzni nepodařilo přidat pojišťující druhou branku, závěr utkání si již pohlídala. Proti pokusům střídajícího Durosinmiho a Svobody pak zasáhl spolehlivý gólman Staněk a udržel posedmé v této ligové sezoně čisté konto.

"Trochu jsme Plzeň pocukali a v závěru si vytvořili tlak. I když nám chybělo čtyři nebo pět hráčů základní sestavy, myslím, že dnešní utkání bylo hrané až do konce na maximum. Hráči odevzdali vše, co v nich bylo. Věřím, že přes zimu potrénujeme, něco doplníme a na jaro můžeme zase dělat výsledky," řekl karvinský trenér Bohumil Páník.

Jablonec se dál trápí

Slovácko v sobotu porazilo Jablonec 2:1. Tým z Uherského Hradiště poslal do vedení Václav Jurečka, před přestávkou srovnal Tomáš Hübschman, ale v 56. minutě rozhodl domácí Milan Petržela. Slovácko se z tříbodového zisku radovalo po třech kolech a bude přezimovat na čtvrtém místě tabulky. Jablonec, jemuž sudí po zásahu videorozhodčího kvůli těsným ofsajdům neuznal dva góly, prohrál počtvrté z posledních pěti kol. Severočeši klesli až na 14. příčku, která by po konci soutěže znamenala účast v baráži.

"Bude to složitá zima, situace je vážná. Ale máme tady zkušené hráče a ti by to měli zvládnout," řekl na tiskové konferenci trenér Severočechů Petr Rada. "My jsme rádi, že se zápas zvládl. Už nám nejela hlava ani nohy, o to jsou tři body cennější," uvedl kouč Slovácka Martin Svědík.

Po opatrném začátku se jako první v 10. minutě prosadili domácí. Jablonečtí stopeři před hranicí pokutového území nezpracovali míč a volný Jurečka střelou z hranice šestnáctky otevřel skóre. Útočník Slovácka dal 10. gól v ligové sezoně a v tabulce střelců se dotáhl na vedoucího Beauguela z Plzně.

Jablonec se v úvodu do ofenzivy dostával jen sporadicky a spíše musel čelit kombinační hře domácích. Další velkou šanci Slovácka ve 20. minutě zmařil těsný ofsajd Jurečky při zakončení, Kohútova střela zase neměla přesnost ani razanci. Ve 32. minutě se Petržela prokombinoval až těsně před bránu, ale Navrátil neměl prostor pro přesné zakončení, o chvíli později domácímu záložníkovi chyběly centimetry při střele z 20 metrů.

Místo navýšení náskoku favorit nečekaně inkasoval vyrovnávací gól. Přetažený centr vrátil v 39. minutě před bránu Vaníček a do sítě jej zblízka doklepl Hübschman. Čtyřicetiletý záložník skóroval poprvé v sezoně a teprve popáté v ligové kariéře. Vrátit zpět vedení ještě před pauzou mohl Slovácku Tomič, z 20 metrů ovšem trefil břevno.

Severočechy vyrovnání povzbudilo a do druhé půle vstoupil aktivněji. V 55. minutě se blýskl brankář Nguyen, když vytáhl reflexivně mimo tyče hlavičku Zeleného. Z protiútoku jablonecký stoper podskočil míč, kterého se zmocnil Petržela a laciným gólem poslal svůj tým v 56. minutě do vedení. "Dali jsme si vlastně dva góly sami," litoval Rada zbytečných chyb.

Jablonec o čtyři minuty později dostal míč do sítě, když se zblízka prosadil Považanec, ale branku pro téměř tříminutovém zkoumání situace a zásahu videorozhodčího sudí odvolal. Stejná situace se opakovala o šest minut později, také Kratochvílova trefa neplatila kvůli těsnému ofsajdu.

"Na VAR (videorozhodčího) se mě neptejte, víte, že ho neuznávám. Musím věřit, že rozhodčí má čisté svědomí," uvedl Rada. "Jsem rád, že tady byl VAR. Dnes bychom asi třetí gól dávali těžko," doplnil Svědík.

V 80. minutě zakroutil jablonecký Surzyn přímý kop kolem zdi do boční sítě. Severočeši se tlačili za druhým gólem, ale vyrovnání se nedočkali. Slovácko výhru uhájilo a doma porazilo Jablonec po předchozích šesti remízách za sebou.

Pardubice podruhé vyhrály nad Bohemians

Pardubičtí fotbalisté podruhé v sezoně porazili Bohemians 1905. V pražském Ďolíčku, kde oba týmy hrají domácí zápasy, v sobotu zvítězili 2:1. Utkání dvou mužstev s nejhorší obranou v soutěži rozhodli Mojmír Chytil a Pavel Černý, kteří se trefili i při srpnové výhře nad stejným soupeřem. Za domácí snížil v 66. minutě Tomáš Necid. Pražané prohráli v lize potřetí za sebou a zůstávají v tabulce dvanáctí. Východočeši už jsou s jednobodovou ztrátou hned za nimi.

Pardubice v Ďolíčku v předchozím průběhu sezony vyhrály jediný zápas, a to v srpnu právě proti Bohemians 3:0. Od té doby v domácím azylu získaly pouhé dva body. Dnes se ve Vršovicích představily jako hostující tým a při podzimní derniéře začaly hodně aktivně. Brazilec Cadu ve čtvrté minutě zakončil sólo z poloviny hřiště skákavou střelou k tyči, ale Le Giang si s ní poradil.

"Klokani" často chybovali v rozehrávce a ve 22. minutě toho využil Černý. V pádu vypíchl míč směrem k Chytilovi a ten tváří v tvář domácímu brankáři dal svůj pátý gól v ligové sezoně. Svůj střelecký účet přitom otevřel na stejném stadionu právě při srpnové výhře nad Bohemians. Teď to bylo jeho loučení s pardubickým dresem, v zimní přestávce se po hostování vrací do Olomouce.

Chytila mrzelo, že podzim končí. "Škoda, že je půlka sezony. Bylo to tady super, užil jsem si to, jsem rád za tu šanci. S Pavlem (Černým) jsme si vždy vyhověli, vidí ty uličky, kam to má sklepnout. Doufám, že budu nebezpečný i v Olomouci, ale kdyby to nevyšlo, rád bych se sem vrátil," řekl Chytil v nahrávce pro média.

Pardubický trenér Jaroslav Novotný přiznal, že mu Chytil bude chybět. "Mojmír za celý podzim u nás odehrál fantastické zápasy. Vynikající kluk do kabiny a hodně litujeme, že odejde. Po těch výkonech, co tady předváděl, pochybuju, že by nám ho Olomouc nechala," řekl Novotný na adresu nejlepšího podzimního střelce Východočechů.

Domácí si vinou zdlouhavého přechodu do útoku a nepřesných centrů za první poločas žádnou větší šanci nevypracovali. A když v deváté minutě Necid, vracející se po pěti zápasech do základní sestavy, přece jen dostal míč do sítě, bylo to z ofsajdové pozice.

Po přestávce Bohemians zvýšili tlak, ale v 56. minutě znovu inkasovali. Tvůrci prvního pardubického gólu si vyměnili role, Chytil od rohového praporku odcentroval a Černý zblízka dal svůj druhou branku v ligové sezoně. Také on se poprvé trefil proti stejnému soupeři, od té doby ale držel gólový půst.

V 61. minutě na druhé straně Necidovu střelu zastavilo břevno a o pět minut později se zkušený útočník přece jen prosadil. Po rohovém kopu číhal u zadní tyče a když Kovařík hlavou prodloužil centr, snadno míč dopravil do sítě.

V 74. minutě byl Necid blízko k vyrovnání, ale téměř na brankové čáře se od něj míč odrazil zpět do náručí Letáčka. Pardubický gólman se vytáhl i v nastavení, kdy vyrazil Necidovu nebezpečnou hlavičku a uhájil hostům tři body.

Trenér Bohemians Luděk Klusáček viděl hlavní příčinu porážky v chybách v obraně. "Je to velká komplikace ztratit zápas se soupeřem, který se nám tím dostal na dostřel. Rozhodlo se v prvním poločase, kdy jsme nabídli Pardubicím jednoduché vedení po našem výkopu. Náš tlak byl enormní, ale celý podzim nás provází problémy v obraně. Z jediné akce jsme obdrželi druhou branku," řekl Klusáček.

"Pro nás strašně důležité utkání, vítězstvím jsme se vrátili na dostřel středu. Bohemka po našem gólu zjednodušila hru, chodila do hlavičkových soubojů, na něž má vysoké hráče. Brzy přišlo po rohu zbytečné snížení, ale hektický závěr jsme odbojovali, bylo tam vidět srdce," uvedl Novotný.

Domácí si v závěru museli vyslechnout skandování fanoušků "My chceme Bohemku". "Není to příjemné. Rozumím tomu, že jsou fanoušci zklamaní, ale nikdo nic na hřišti nevypustil. Potřebujeme zvýšit konkurenci v záloze a sáhnout i do obrany, protože těch gólů bylo na podzim opravdu hodně," konstatoval Klusáček.

Vrátil se i k odchodu asistenta Ericha Brabce, s nímž se "Klokani" před utkáním rozloučili. "Odchod byl dlouho plánovaný a netýká se nějakých problémů, ani se mnou, ani s mužstvem. Ani toho, že by byl zodpovědný za hru obrany, jak se někde objevilo," řekl Klusáček.

19. kolo první fotbalové ligy:

MFK Karviná - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 45. Havel. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Hurych - Ondráš (video). Bez karet. Diváci: 912 (omezený počet).

Sestavy:

Karviná: Ciupa - Křapka, Šindelář, Buchta, Šehič - Túlio - Mikuš (62. Sinjavskij), Qose, Nešický (78. Durosinmi), Bartošák (86. Svoboda) - Papadopulos. Trenér: Páník.

Plzeň: Staněk - Řezník, Pernica, Hejda, Havel - Bucha (81. Janošek), Kalvach - Sýkora (88. Kaša), Čermák (58. Chorý), Mosquera - Šulc (81. Kayamba). Trenér: Bílek.

Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 1:2 (0:1)

Branky: 67. Necid - 22. Chytil, 56. Černý. Rozhodčí: Zelinka - Kotík, Slavíček - Franěk (video). ŽK: Dostál - Černý, Chytil, Jeřábek, Sláma. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Bohemians: Le Giang - Dostál, Köstl, Krch, Vondra (77. Bartek) - Novák (57. Kovařík), Jindřišek, Květ (87. Koubek), Nový (46. Hronek) - Chramosta (57. Puškáč) , Necid. Trenér: Klusáček.

Pardubice: Letáček - Kostka, Čihák, Toml, Cadu - Jeřábek, Červ (87. Ramos) - Tischler, Chytil (87. Huf), Lupač (57. Sláma) - Černý (74. Matějka). Trenér: Novotný.

1. FC Slovácko - FK Jablonec 2:1 (1:1)

Branky: 10. Jurečka, 56. Petržela - 39. Hübschman. Rozhodčí: Berka - Leška, Šimáček - Adámková (video). ŽK: Navrátil, Kadlec - Vaníček, Kratochvíl, Považanec, Houska, Surzyn, Kubista. Diváci: 997 (omezený počet).

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Tomič, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Sadílek (83. Šimko), Havlík - Petržela (83. Holzer), Kohút (69. Daníček), Navrátil (73. Cicilia) - Jurečka. Trenér: Svědík.

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Surzyn - Hübschman - Kratochvíl (75. Kubista), Houska (83. Abubakar), Považanec, Vaníček (83. Smejkal) - Doležal. Trenér: Rada.