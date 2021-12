O postupu přece nerozhodnou hráči, žasl Rogoz. Ty jsi přece virtuoz, říkal mu Košťál

Spolu s Romanem Berbrem je hlavním aktérem nynější kauzy údajného ovlivňování výsledků a zpronevěry v českém fotbale. Vyšehradský funkcionář Roman Rogoz byl podle policejního spisu, do kterého měl deník Aktuálně.cz možnost nahlédnout, pravou rukou někdejšího místopředsedy FAČR. Policisté ho označují za výkonný prvek zločinecké skupiny, muže tahajícího za nitky. A Berbr mu přezdívá "synku".

"Teď si vezmi. Blíží se doba, kdy budeme na fotbalech a nebudeme vědět, jak to skončí. To snad nejde. To o těch postupujících a sestupujících budou rozhodovat hráči? Neblázni, ty vole. To jsou ti poslední!"

Výrok, který Roman Rogoz pronesl v květnu 2019 jako sportovní ředitel druholigového Slavoje Všehrad, vypadá jako vlastní profesní epitaf. Policejní vyšetřování ukazuje, že dobře vystihuje Rogozovy fotbalové aktivity.

Dvaapadesátiletý funkcionář je jednou z hlavních postav aféry, kterou loni v říjnu rozpoutal policejní zásah v pražském sídle Fotbalové asociace ČR. Podle detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu docházelo v českých soutěžích k ovlivňování zápasů prostřednictvím rozhodčích. Rozsáhlý podvod řídila organizovaná skupina v čele s tehdejším místopředsedou FAČR Romanem Berbrem a Rogozem jako jeho nejbližším spolupracovníkem.

Vyšetřovací spis s krycím názvem Šváb zahrnuje přepisy odposlechů, které policisté pořídili z telefonátů mezi fotbalovými funkcionáři i z hovorů zachycených štěnicemi v místech, kde se bossové scházeli. Berbr a Rogoz podle nich ovlivňovali práci rozhodčích, ovlivňovali jejich delegování k zápasům a podíleli se i na zpronevěře veřejných peněz. Dvojici podle vyšetřovatelů doplňoval bývalý ligový fotbalista Michal Káník, už dříve odsouzený za sázkařské manipulace s výsledky zápasů.

Berbra nyní čeká soud, policie ho v říjnu 2020 zatkla a obvinila z korupce a zpronevěry. Ve vazbě strávil tři měsíce. Obviněný je i Rogoz, který měl svůj vliv navíc využívat i k tomu, aby pomohl Vyšehradu v ročníku 2018/19 k postupu do druhé ligy. Využíval k tomu Berbrova postavení a svého blízkého vztahu k němu.

Proč ty okolky?

Je 4. května 2019 půl deváté ráno a sportovní ředitel Vyšehradu snídá v pražském hotelu Pyramida s trojicí rozhodčích Ladislavem Benediktem, Tomášem Tesařem a Václavem Němcem. Za pár hodin budou rozhodovat třetiligové utkání jeho týmu s mužstvem Brozan.

Rozvaleni v pohodlných křeslech hotelového lobby ochutnávají sázená vejce, popíjejí whisky a povídají si také o tom, jak by mělo utkání ČFL dopadnout. Nikdo z nich netuší, že jejich debatu monitoruje policie.

"Kolikrát jsi byl tady u nás na Vyšehradě?" obrací se Rogoz na pomezního Tesaře. "Na umělce. Asi dvakrát nebo třikrát," odpoví mu Tesař se zmínkou o umělém trávníku čtvrté generace, kterým se pražský klub od roku 2007 pyšnil.

"Ale co jsem já tady, tak ne?" ptá se dál Rogoz. Když sudí zavrtí hlavou a řekne, že ne, pokračuje: "Tak to ber, že to je tvoje prvně. Takže měl bys vykročit, hmmm, víš jako…"

"Vítězně," skočí mu do řeči Tesař.

"Vítězně, správně. Ty vole, proč okolky. Jste ospalý nebo co?" tlačí na trojici sudích Rogoz. O pár hodin později slaví jeho tým jednoznačnou výhru 7:1. Rozhodl už první poločas, ve kterém Vyšehrad nastřílel pět branek.

Podobně jako před zápasem s Brozany si Rogoz se sudími domlouval schůzky, na kterých jim nastínil, jak by měl duel probíhat: Buď sám, nebo prostřednictvím komplice Káníka sudím předával i finanční odměnu. Hlavní sudí Tomáš Grimm například policii přiznal, že od Rogoze přijal úplatek ve výši 30 tisíc korun, aby ve prospěch Vyšehradu ovlivnil zápas proti Ústí nad Orlicí. Ten pražský celek 25. května 2019 vyhrál 2:0.

Právě Grimm si přitom kryl záda a před tímto duelem vnukl Rogozovi nápad. Zápas se nehrál na Strahově, kde tehdy Vyšehrad nastupoval, ale na hřišti Xaverova v Horních Počernicích. Změna, udělaná večer před výkopem, byla podle sudího tak rychlá, že přece nebylo možné vše organizačně zvládnout.

"Kdyby někdo zapomněl na Strahově nějakou důležitou výbavu, je to jednoduše zdůvodnitelný. V šest večer začnou převážet věci, tak se může stát, že promítačka někde zůstala zamčená, protože se to nestihlo," volá Grimm večer před utkáním Rogozovi.

Na mysli nemá promítačku, ale kameru. Zápasy třetí ligy, tedy ČFL, pro fanoušky tradičně přenáší server tvcom.cz a domácí klub zodpovídá za dodání a nastavení nahrávacího zařízení.

Sportovní ředitel Vyšehradu volajícímu rozhodčímu potvrzuje že rozumí, ukončuje hovor a okamžitě vyťukává číslo správce klubu Milana Tandary. Záznam se pak podobá komediálnímu představení Petra Čtvrtníčka a Milana Lábuse během hry Ivánku, kamaráde. A po 17 letech od největší korupční kauzy v českém fotbale, kterou hra ztvárňuje, má také podobné téma.

"Milánku, ještě jednu věc. Jak ti to mám říct… Je to hrozně věcí, co musíme převážet kvůli tomu zítřejšímu zápasu. Tak si myslím, že určitě nestihneš přivézt videokameru," ohlásí do mobilu Rogoz.

"Mám už všechno v autě," zní odpověď vzorného zaměstnance.

Rogoz tedy přidá na důrazu. "Né, ty ji nestihneš přivézt. Ani promítače, ani tu videokameru nestihneš," přikazuje.

"Jo, takhle, je mi to jasný. Ano, provedu, takový úkoly mám rád," pochopí Tandara a se smíchem ukončí hovor.

Vyšehrad duel zvládne a vyhraje 2:0.

Pozdrav od Košťála

Podsaditý rodák z Vimperka se do Slavoje Vyšehrad dostal po mnohaleté fotbalové kariéře. Jako funkcionář prošel nižšími soutěžemi, z Prachatic se při své práci vyhoupl až do ligy. V různých pozicích působil v klubech v Příbrami a v Českých Budějovicích. Do pražského klubu nastoupil v létě 2018.

Když se o rok později s modrobílým mužstvem blížil k postupu do druhé ligy, volal mu začátkem června Vlastimil Košťál. Někdejší prezident Sparty Praha a v letech 2005 až 2008 místopředseda Českomoravského fotbalového svazu (nyní FAČR) chtěl kamaráda pozdravit.

"A kolik tobě chybí," ptá se na odposlechnutém hovoru Rogoze, jak daleko je Vyšehrad od postupu. "Bod," informuje vyšehradský funkcionář. "S tím si pohraješ, ty jsi virtuoz. Tak pak zavolej, abych ti mohl popřát," reaguje Košťál.

Rogoz si s tím pohrál hned v následujícím duelu. Jeho Vyšehrad rozdrtil v předposledním třetiligovém kole Litoměřicko 7:1, završil mocný finiš v podobě devíti vítězných zápasů v řadě. Duel se soupeřem z Ústeckého kraje je dalším z těch, které policie považuje za zmanipulované.

Modus operandi byl před utkáním s Litoměřickem podobný jako u předešlých duelů. Přes Václava Kohouta, člena Komise rozhodčích pro Čechy, zajistil Berbr trojici sudích Marka Janocha s asistenty Tomášem Grimmem a Ladislavem Szikszayem. První dva uvedené měl následně Rogoz oslovit s nabídkou finanční odměny za to, že utkání odřídí ve prospěch Vyšehradu.

Rozhodčí souhlasili a po uvedeném duelu Rogoz předal prostřednictvím svého spolupracovníka Káníka sudímu Janochovi nezjištěnou finanční hotovost. Deset tisíc korun z ní dal Janoch následně Grimmovi.

Podle policistů měl ale Rogoz utkání "pojištěné" i jinak. Kriminalisté se domnívají, že přesvědčil litoměřického funkcionáře Martina Pýchu, aby za úplatu zajistil, že proti Vyšehradu vyběhnou na trávník slabší hráči. Pýcha nabídku přijal a po zápase Rogoze o vyplacení odměny urgoval, ten ho ale odkázal na majitele klubu Jaroslava Klímu.

Právě Klímovi patří fotbalový Vyšehrad už přes dvacet let. Minulý čtvrtek majitel stanul před etickou komisí FAČR. Vyšehradu, který je jako právnická osoba obviněný z uplácení, hrozí podle informací Aktuálně.cz také trest od fotbalové asociace. Ze třetí ligy, kam se letos propadl, ho může FAČR poslat až do pražského přeboru. Oficiální vyjádření asociace slíbila vydat 21. prosince.

Zatímco Rogoz se na Strahov jezdil dvakrát týdně "ukázat", Klímu bral za Berbrem jen občas. V dubnu 2019 například místopředseda asociace majitele Vyšehradu poučoval, jak se má ke svému sportovnímu řediteli chovat. "Roman (Berbr) se smál, až mu tekly slzy. Povídá: 'Tak ty mi dáš andulky (Vyšehrad) ke mně do soutěže, tak tě jenom upozorňuju, že tady synek řekne, že jsi byl na něj hubatej a budou oba poločasy vykopávat hosté'," chlubil se později Rogoz.

Skutečnost, že Klíma nebyl ve svém klubu úplně pánem, naznačuje hovor z července 2020. Vyšehradský sekretář Oleg Martinec v něm sděluje Rogozovi, že se Klíma "někdy stydí za ty Rogozovy věci, že by chtěl dělat čistý fotbal". Klímovi prý řekl, že nic špinavého nedělají. Že prý při zápase "padali hráči a že upadl divák a rozhodčí písknul penaltu." Rogoz reaguje: "Žádnej nebyl zadarmo."

Obviněný z uplácení byl Rogoz už v roce 2013, kdy pracoval v prvoligové Příbrami. Před důležitým zápasem o záchranu nabídl podle policistů budějovickému hráči Michalu Klesovi 50 tisíc korun, aby v utkání podal špatný výkon. Okresní soud v Příbrami ale Rogoze v říjnu 2014 zprostil obžaloby.

Kvůli současné kauze zatkla Rogoze policie loni v říjnu, stejně jako Berbra. Pět dnů před vypršením tříměsíční vazby opustil pankráckou věznici, jeho advokát tehdy upozorňoval na Rogozův špatný psychický stav. Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu ho dál stíhají na svobodě.