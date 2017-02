Sparta si Plzeň se Slavií utéct nenechala a Bohemku porazila, Boleslav v Karviné pouze remizovala

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Sparta na domácím hřišti v prvním jarním ligovém utkání porazila Bohemians Praha 1905 1:0. O jediný gól se postaral Čermák. Jen s remízou 1:1 se museli spokojit fotbalisté Mladé Boleslavi na hřišti Karviné, a nevyužili tak alespoň dočasnou možnost dotáhnout se na pohárové příčky. Tři body si naopak připsala Dukla, která vyhrála v Hradci 2:0.

Praha - Jediný gól Aleše Čermáka stačil k tomu, aby fotbalová Sparta vyhrála nad Bohemians 1:0 a přiblížila se opět druhé Slavii na tři a vedoucí Plzni na čtyři body.

Sparta oproti čtvrtečnímu utkání v Rostově, kde v úvodním zápase druhého kola Evropské ligy utrpěla debakl 0:4, udělala tři změny v sestavě. Mazucha v obraně nahradil Holek, v záloze místo Váchy nastoupil Čermák a v útoku dostal místo Juliše šanci nejlepší střelec domácích Lafata.

V základu nechyběl ani hříšník Konaté, přestože v Rusku dostal červenou kartu a ve čtvrtek v odvetě na Letné nemůže nastoupit. Navíc se dala očekávat nenávistná reakce fanoušků, kteří mu nemohou zapomenout, že si chtěl v létě vytrucovat přestup.

Do první šance se dostali hosté, ale Bartek po kombinaci Maška s Havlem neuspěl. Spartu trápila v úvodu řada nepřesností a zahrozila až po půlhodině hry. Po brejku a po zpětné přihrávce vypálil tvrdě Dočkal, nicméně hostující brankář Berkovec vyrazil na roh.

Chvíli na to už šli domácí do vedení. Čermák zkusil štěstí levačkou z 25 metrů a jeho střela přeletěla Berkovce a o břevno zapadla do branky. Pro českého reprezentanta do jednadvaceti let šlo o první gól v dresu letenského celku.

Rovněž úvod druhé půle patřil Bohemians. Nejprve si Koubek poradil se střelou Jiráska a vzápětí zneškodnil i obrovskou příležitost Markoviče, který šel na domácího brankáře sám. Sparta mohla v závěru přidat druhou branku po akci Juliše, jehož tečovaná střela skončila těsně vedle tyče.

Když v nastavení střílel těsně vedle hostující Jirásek, získala Sparta tvrdě vydřené body, ale závěrečný hvizd doprovázel pískot domácích fanoušků a skandování "My chceme Spartu".

Dukla přehrála Hradec

Sparta natáhla sérii neporazitelnosti s Bohemians 1905 na 19 zápasů a díky vítězství udržela na třetím místě tabulky tříbodový odstup za druhou Slavií, zatímco na první Plzeň ztrácí čtyři body. Obhájce titulu má však k dobru odložený zápas s Bohemians, jež dělí pět bodů od pásma sestupu.

Fotbalisté Mladé Boleslav neukončili čekání na výhru ani pod novým trenérem Martinem Svědíkem. Jen remizovali 1:1 na hřišti Karviné a vítězství čekají od října už sedm utkání. Karviná dokonce vedla po gólu Lukáše Budínského, krátce na to srovnal Ladislav Takács.

Dukly Praha vstoupili do jarní části sezony první ligy důležitou výhrou 2:0 na hřišti Hradce Králové. A to i přesto, že po cestě se jim porouchal autobus a museli dorazit do Hradce osobními auty. Vítězný gól dal z přímého kopu Jakub Podaný, v nastavení tři body potvrdila zimní posila Jan Holenda. Dukla se tak vzdálila sestupovým příčkám na šest bodů.

17. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 36. Čermák. Rozhodčí: Ardeleánu - Kotík, Antoníček. ŽK: Mašek, Švec, Havel (všichni Bohemians 1905). Diváci: 11.392.

Sparta: T. Koubek - Karavajev, Holek, Michal Kadlec, Costa - Néstor (68. Juliš), Sáček, Dočkal, Čermák (82. Vácha), Konaté - Lafata (86. Šural). Trenér: Požár.

Bohemians 1905: Berkovec - Dostál, Buchta, Krch, Švec, Havel - Hubínek, Jirásek - Mašek (73. Berger), Markovič (84. Luts), Bartek. Trenér: M. Koubek.

MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:0)

Branky: 73. Budínský - 78. Takács. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Urban. ŽK: Šisler - Přikryl, Matějovský, Nečas. Diváci: 3112.

Karviná: Laštůvka - Dressler, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Moravec, Budínský (76. Panák), Puchel (85. Duda) - Wágner. Trenér: J. Weber.

Mladá Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Vukadinovič (67. Nečas), Matějovský (87. Mareš), Takács, Přikryl - Chramosta, Železník (46. Magera). Trenér: Svědík.

FC Hradec Králové - Dukla Praha 0:2 (0:0)

Branky: 67. Podaný, 90.+3 Holenda. Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Dobrovolný. ŽK: Mudra - Podaný, Kušnír. Diváci: 2122.

Hradec: Ottmar - Plašil, Chleboun, Hůlka, Mudra (87. Súkenník) - Jirsák, Schwarz (82. Trubač)- Martan, P. Černý (78. Šípek), Malinský - Pázler. Trenéři: Frimmel a Pilný.

Dukla: Rada - Kušnír, Šimůnek, Štětina, Podaný - Bezpalec, Tetour - Miloševič (90. Juroška), Mustedanagič (77. Edmond), Olayinka (87. Smejkal) - Holenda. Trenér: Hynek.

