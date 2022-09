Od klinické smrti k miliardovým ziskům. Barcelona doufá, že je z nejhoršího venku

Lesy ČR budou v příštích pěti až šesti letech potřebovat na obnovu cest a pěstební činnost 50 miliard korun. Na tiskové konferenci v Praze k výsledkům lesního hospodářství to dnes řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Uvedl také, že průměrný hospodářský výsledek vlastníků lesů byl loni velmi dobrý - a to hlavně díky růstu cen dříví. Lesy ČR letos odvedou do státního rozpočtu 3,8 miliardy korun.

Na obnovu cest, které jsou ve špatném stavu kvůli těžbě, potřebuje podle něj podnik na dalších šest let zhruba 20 miliard Kč a na pěstební činnosti asi 30 miliard Kč. Nekula zmínil, že stále se uskutečňují diskuse o státním rozpočtu na příští rok. "Moje pozice je, aby co nejvíce prostředků, které vygenerují Lesy ČR, zůstávalo v lesích a resortu ministerstva zemědělství, abychom investovali do obnovy krajiny, lesů a infrastruktury," řekl.

Průměrný zisk vlastníků lesů před zdaněním byl loni podle ministerstva zemědělství 4488 korun na hektar. Meziročně je to nárůst na více než dvojnásobek, v roce 2020 byl průměrný zisk vlastníků 1291 Kč na hektar. Ministerstvo zemědělství loni vyplatilo vlastníkům dotace na lesní hospodaření ve výši téměř 1,8 miliardy korun, meziročně o více než 600 milionů více a na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity vyplatilo přes 3,3 miliardy korun.