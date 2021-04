Atlético udělalo z ligy neuvěřitelnou výzvu. Ale titul máme ve svých rukách, ví Barca

Fotbalisté Barcelony výhrou 2:1 ve Villarrealu v nedělním 32. kole španělské ligy, kterou zařídil dvěma góly Antoine Griezmann, udělali podle trenéra Ronalda Koemana velký krok k titulu.

Katalánský celek sice stejně jako obhájce trofeje Real Madrid ztrácí dva body na vedoucí Atlético Madrid, sehrál však o zápas méně. O bod za Realem s Barcelonou je Sevilla.

"Je to velký krok k titulu. Každá výhra představuje krok správným směrem, protože všechny zápasy jsou těžké. Dobře jsme zareagovali na jejich vedoucí gól. V závěru na nás dolehla únava, ale bránili jsme dobře," řekl Koeman v rozhovoru pro deník Marca.

"Pokud vyhrajeme všech šest zbývajících utkání, staneme se mistry. Myslím si ale, že nám soupeři ztíží život. Pořád nás čeká domácí utkání s Atléticem. Zbývá dlouhá cesta, ale pro vítězství uděláme všechno," uvedl osmapadesátiletý Nizozemec.

"Blaugrana" se můžou na španělský trůn vrátit po dvou letech. "Všichni toužíme vyhrát La Ligu. Bojujeme s dalšími třemi týmy a pokusíme se zvítězit v každém duelu. Nebude to jednoduché, ale máme tým, který je připravený na to dosáhnout," prohlásil Griezmann.

"Atlético udělalo z ligy neuvěřitelnou výzvu. Uděláme vše pro to, abychom byli šampiony. Máme to ve svých rukách, jen potřebujeme vyhrát všechna utkání," konstatoval třicetiletý Francouz, který přestoupil z Atlética do Barcelony v létě 2019 za 120 milionů eur (přes tři miliardy korun).

Villarreal poslal do vedení v 26. minutě Samuel Chukwueze, ale Griezmann v rozmezí 28. až 35. minuty dokonal obrat. Od 65. minuty navíc domácí dohrávali bez vyloučeného Manuela Triguerose. "Vždycky jsem byl z Griezmanna a jeho práce nadšený. Zlepšuje se v koncovce a byl klíčovým faktorem obratu. Jemu i nám to dodá sebevědomí. Takové hráče potřebujeme," řekl Koeman.