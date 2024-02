Pět procent je pořád šance. Z výtržností jsou oslavy a z noční můry "Slonů" je sen

Že fotbal leckdy opravdu postrádá logiku, to dokazuje cesta týmu Pobřeží slonoviny až do finále domácího Afrického poháru. Vedla totiž přes výbuch v základní skupině, kde "Sloni" získali pouze tři body a měli skóre 2:5, přes vyhazov trenéra během turnaje až po šťastné postupy ve vyřazovací fázi.

"Někdy máte zápasy, které se stanou noční můrou. Zdá se, že vše v nich jde proti vám. Katastrofický scénář," říkal před necelými třemi týdny trenér Jean-Louis Gasset a schovával hlavu do dlaní.

Pobřeží slonoviny zrovna na domácí půdě schytalo historický debakl 0:4 od Rovníkové Guinei a svou skupinu zakončilo se třemi body a skóre 2:5. Francouzský trenér nabídl svazu rezignaci a ten ji přijal.

Mužstvo převzal dosavadní asistent a bývalý reprezentant Emerse Faé a po vyhraném semifinále proti DR Kongo už mluvil zcela jinak. "Je to jako sen. Jsme šťastní, ohromně jsme se posunuli," rozplýval se.

Pobřeží slonoviny totiž díky mimořádně příhodným okolnostem prošlo ze skupiny jako vůbec poslední tým ze třetích míst. Pomohla mu třeba krajně nepravděpodobná remíza mezi Mosambikem a Ghanou, kdy Mosambik srovnal s favoritem z 0:2 na 2:2 až v nastavení.

Konec nepřišel ani v osmifinále proti obhájci titulu a skvěle rozjetému Senegalu. Franck Kessié srovnal v 86. minutě z pokutového kopu na 1:1 a později rozhodl i penaltový rozstřel.

Podstatnou část čtvrtfinále proti Mali hráli "Sloni" v deseti. Zase museli obracet, vyrovnali až v 90. minutě a v nastavení druhého prodloužení rozhodli o výhře 2:1.

Jen semifinále proti DR Kongo bylo relativně poklidné. Vítězství 1:0 a postup do finále vystřelil Pobřeží slonoviny Sébastien Haller, někdejší spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala z West Hamu.

"Po porážce od Rovníkové Guineje nikdo ani nemyslel na to, že bychom mohli dojít do finále," přiznal trenér Faé. "Na druhou stranu když máte šanci i pět nebo deset procent, musíte věřit. To je to, co dělá fotbal krásným," dodal klíčový záložník Kessié.

"Jakmile jsme po souhře výsledků zjistili, že postupujeme ze skupiny, vše se otočilo. Posílilo nás to, dobře jsme věděli, že už nemůžeme hrát hůře," pokračoval Kessié, který dříve oblékal dres AC Milán či Barcelony a nyní hraje za saúdské Al-Ahlí.

"Abych byl upřímný, byly to bizarní týdny. Jsem rád, že to Faé tak rozjel. Gasset v Africe nikdy netrénoval a veřejnost s ním nebyla spokojená," popsal bývalý reprezentant a Faéův spoluhráč Sol Bamba.

Letošní Africký pohár vyzdvihl jako ten vůbec nejlepší v dějinách. Třeba i díky tolika zápletkám a senzačním výsledkům. Složení finále nakonec ale není tak překvapivé, Pobřeží slonoviny bude hrát proti Nigérii.

"S kým jsem mluvil, ten si šampionát chválí. Infrastruktura, úroveň rozhodčích, hotely, tréninková hřiště. Všechno tady funguje," pochvaloval si Bamba.

Zatímco po porážce od Rovníkové Guineje museli policisté řešit výtržnosti nespokojených fanoušků, po úspěšném semifinále naopak dohlíželi na to, aby se nevymkly postupové oslavy.

Organizátoři si zároveň mnou ruce, neboť divácky lepší obsazení finále dostat nemohli. Pobláznění domácí fanoušci Pobřeží slonoviny na jedné a nejlidnatější země kontinentu Nigérie na druhé straně.

Bitvu o titul hostí dnes od 21 hodin šedesátitisícový stadion v Abidžanu.

"Teď ze sebe musíme vydat to nejlepší. Nemůžete dojít do finále a pak to vzdát," burcoval Kessié. Jeho mužstvo se pokusí navázat na triumf z roku 2015, u kterého byli Kolo a Yaya Touré, Salomon Kalou, Gervinho nebo Bony Wilfried. Nigérie čeká na titul o dva roky déle.