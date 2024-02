Bucha přestoupil do zámořského Cincinnati, Plzeň dostane skoro 40 milionů

Fotbalista Pavel Bucha po pěti a půl letech skončil ve Viktorii Plzeň a přestoupil do amerického FC Cincinnati. Pětadvacetiletý záložník podepsal s týmem ze zámořské Major League Soccer (MLS) dvouletou smlouvu s následnou opcí na další rok. Oba kluby informovaly o transferu na svých internetových stránkách.

Bývalý reprezentant do 21 let opustil Plzeň už na začátku zimní přípravy a zamířil do USA na zdravotní prohlídku, ale přestup byl administrativně dotažen až nyní. Buchovi by kontrakt na západě Čech vypršel po sezoně v červnu, Viktoria za přestup podle médií dostane v přepočtu téměř 40 milionů korun.

"Setkal jsem se s tím, že ta zámořská liga není u nás nebo v Evropě vnímána tak, že by to byla nějaká kvalitní soutěž. Že sem chodí evropští hráči dohrát konec kariéry. Ale já to úplně tak nevidím. Naopak si myslím, že sem chodí velmi dobří hráči," řekl Bucha v nahrávce pro média od agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

"Já osobně jsem začal MLS sledovat od příchodu Lionela Messiho do Interu Miami. Takže jsem pár zápasů Interu Miami viděl. Zjistil jsem, že hráči jsou tu skvělí a určitě to má svou kvalitu. Fotbal tady získává na popularitě, jde do popředí. Je o to čím dál větší zájem. Pomůže tomu i to, že se tady bude za dva roky konat mistrovství světa ve fotbale," doplnil.

Bucha přišel do Plzně v létě 2018 z mateřské Slavie Praha, kde se nedohodl na nové smlouvě. Po hostování v Mladé Boleslavi si vybojoval místo v sestavě Viktorie. Se západočeským týmem předloni získal český titul a zahrál si ve skupině Ligy mistrů.

Za Plzeň Bucha zasáhl do 121 ligových utkání, v nichž dal 22 branek. V podzimní části této sezony nejvyšší soutěže naskočil mělnický rodák do 17 kol, v nichž skóroval pětkrát.

Přestup do zahraničí zvolil zřejmě i proto, že Západočeši na jeho pozici ve středu zálohy přivedli v zimě další dva hráče. Celkem má Bucha v české lize na kontě 157 startů, během nichž zaznamenal 29 gólů a 24 asistencí.

Cincinnati bylo v minulém ročníku nejlepším celkem základní části MLS, v semifinále play off podlehlo pozdějším vítězům z Columbusu. Nová sezona zámořské soutěže odstartuje 21. února.