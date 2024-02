Staněk přestup do Slavie rozmýšlel 10 dní. To musí být kachna, nevěřil šokovaný Hejda

Fotbalový brankář Jindřich Staněk si podle plzeňského generálního ředitele Adolfa Šádka rozmýšlel přestup do Slavie deset dní. Plzeňský kapitán Lukáš Hejda byl zpočátku šokovaný, že by gólmanská jednička mohla v lednu odejít k pražskému rivalovi.

"Osobně rozhodnutí o odchodu Jindry, možná to vyzní alibisticky, jsem neudělal já ani klub. Jindrovi byl přislíben možný přestup. Samozřejmě jsme všichni doufali, že to bude do zahraničí. Jindra se při nabídce ze Slavie deset dní rozhodoval, zda ji přijme, nebo nepřijme. Rozhodl se přijmout tuhle výzvu," řekl Šádek na tiskové konferenci.

"Bylo to už asi třetí nebo čtvrté přestupní období, kdy jsme o tom velmi aktivně diskutovali. Jako klub jsme se rozhodli to akceptovat. Samozřejmě i při příležitosti, že byla možnost doplnění našeho kádru o dva reprezentanty (do 21 let). Z našeho pohledu a asi i ze strany Slavie to byl povedený obchod. Do jaké míry, to asi ukáže až čas," doplnil funkcionář.

Sedmadvacetiletý Staněk přišel do Plzně v lednu 2020 z Českých Budějovic, původně na hostování a později přestoupil. Postupně se vypracoval v jasnou jedničku Západočechů, předloni pomohl Viktorii k titulu a postupu do skupiny Ligy mistrů. Osminásobný reprezentant se ale během přípravy Slavie zranil a bude chybět několik týdnů.

"Teď se to může zdát, jakože máme navrch, že se Jindra zranil, ale já si myslím, že je dost kvalitní gólman a že ještě Slavii určitě pomůže. Doufám, že ne tady, ale přeju mu to v osobní rovině," uvedl Šádek.

Hejda původně zprávám o možném přestupu Staňka do Slavie vůbec nevěřil. "Nebudu nic předstírat, zprvu jsem byl v šoku. Když jsem si to přečetl, tak jsem si myslel, že je to nějaká kachna. Pak jsme to nějak pobrali, Jindra se takhle rozhodl a my to respektovali," přiznal zkušený stoper.

"Co se týče sportovní stránky, tak si nemyslím, že by to byla nějaká velká změna. S Jedlou (brankářem Martinem Jedličkou) teď fungujeme naprosto v pohodě. Myslím, že by to neměl být velký zásah do týmu," dodal Hejda.