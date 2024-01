14:26

Český fotbalista David Zima by měl zamířit z FC Turín na hostování do konce sezony do Hamburku. Televize Sky uvedla, že třiadvacetiletý reprezentační obránce dnes podstoupí v Německu zdravotní prohlídku a poté by měl v druholigovém klubu podepsat smlouvu. Součástí dohody má být opce na přestup za šest milionů eur (148,5 milionu korun).

Zima zamířil do Turína v létě 2021 z pražské Slavie. V aktuálním ročníku ovšem zasáhl jen do pěti kol Serie A. Hamburk bojuje o návrat do bundesligy, ve druhé lize mu nyní čtvrté místo.