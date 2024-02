A znovu do Tirany: Češi se v Lize národů utkají s Albánií. Čeká je i Ukrajina

Čeští fotbalisté si ve čtvrtém ročníku Ligy národů zopakují loňské souboje s Albánií, s níž se utkali v uplynulé kvalifikaci mistrovství Evropy.

Dalšími soupeři svěřenců nového trenéra Ivana Haška ve čtyřčlenné skupině B1 budou Ukrajina, jež hraje domácí zápasy kvůli válce s Ruskem na neutrální půdě, a Gruzie. Rozhodl o tom dnešní los v Paříži.

Český tým si zahraje druhou ze čtyř výkonnostních úrovní Ligy národů potřetí z dosavadních čtyř ročníků. Předloni se ještě pod vedením tehdejšího trenéra Jaroslava Šilhavého poprvé představil v elitní Lize A, ve skupině ale skončil poslední a sestoupil.

Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Čtvrtý ročník bude propojen s kvalifikací o mistrovství světa v roce 2026. Nové vydání Ligy národů začne v září.

Postup do Ligy A si přímo zajistí pouze vítěz skupiny, poslední celek naopak spadne o úroveň níž. Novinkou Ligy národů je play off. Týmy na druhých místech v divizi B se ve dvojzápasech utkají o postup proti mužstvům ze třetích míst Ligy A, celky z třetích příček čeká boj o udržení proti zemím z druhých pozic v Lize C.

"Nekalkuloval jsem před losem a nechci ani po něm. Náš úkol je jasný - musíme a chceme postoupit. Je to úplně jedno, s kým hrajeme. Všechny skupiny jsou vyrovnané. Bude to boj každý zápas," řekl ve videonahrávce pro média od FAČR Hašek, který převzal mužstvo na začátku ledna poté, co se v listopadu navzdory postupu na Euro rozhodl skončit Šilhavý.

Český tým před losem figuroval v nejvyšším ze čtyř výkonnostních košů divize B a měl jistotu, že se vyhne papírově nejtěžšímu soupeři Anglii, Rakousku a Walesu. Bývalý srbský reprezentant Aleksandar Kolarov přisoudil Haškovým svěřencům poměrně náročnou skupinu.

"Myslím, že je to těžký los. Ale na druhou stranu Liga národů je malé mistrovství Evropy a nemůžeme si vybírat. Myslím, že naší ambicí stále musí zůstat pokusit se vybojovat si postup do skupiny A. Mužstva jsou poměrně vyrovnaná. Je to hlavně fantastická příprava na kvalifikaci mistrovství světa," podotkl předseda FAČR Petr Fousek.

S Albánií se národní mužstvo vloni na podzim dvakrát utkalo v evropské kvalifikace. Po zářijové domácí remíze 1:1 Češi ve venkovní odvetě prohráli 0:3 a v konečné tabulce obsadili za balkánský soupeřem druhé místo. Oba celky postoupily na letní Euro do Německa. "Pro všechny bude motivací chtít ukázat, že jsme lepší než Albánie," podotkl Hašek, který už českou reprezentaci krátce vedl v pěti zápasech v roce 2009.

S Ukrajinci se národní tým utkal v prvním ročníku Ligy národů v roce 2018 a utrpěl porážky 1:2 doma a 0:1 venku. Češi zvítězili jen v prvním z pěti vzájemných soubojů. V posledním duelu s Ukrajinci národní mužstvo v září 2021 remizovalo v Plzni v přípravě 1:1. Východoevropská země hraje kvůli ruské invazi domácí zápasy na neutrální půdě, představila se v Polsku, Německu, na Slovensku a vloni v říjnu proti Severní Makedonii v Praze na Letné.

Ukrajince v březnu čeká baráž o mistrovství Evropy stejně jako Gruzii, která dokonce může být soupeřem národního mužstva na letním šampionátu. V play off C se v konkurenci Řecka, Lucemburska a Kazachstánu utká o jedno místo v "české" skupině, v níž jsou také Portugalsko a Turecko. Národní tým se s Gruzií dosud neutkal.

Čtvrtý ročník Ligy národů bude propojen s evropskou částí kvalifikace o příští mistrovství světa. K 12 týmům z druhých příček v klasické kvalifikaci se připojí čtyři nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikačních skupinách neskončí do druhého místa. Těchto 16 zemí se pak v play off utká o zbylá čtyři evropská místa na šampionátu v roce 2026.

Skupinová fáze Ligy národů se odehraje v září, říjnu a listopadu. Nově zařazené play off bude na programu v březnu příštího roku. Finále, které se bude týkat jen nejlepších celků z Ligy A, se pak odehraje v červnu. Celkové prvenství obhajuje Španělsko. Český celek vedle předloňského sestupu z Ligy A v úvodním ročníku obsadil druhé místo ve skupině B1 a poté ovládl skupinu B2.

Los skupin fotbalové Ligy národů:

Liga A - skupina 1: Chorvatsko, Portugalsko, Polsko, Skotsko. Skupina 2: Itálie, Belgie, Francie, Izrael. Skupina 3: Nizozemsko, Maďarsko, Německo, Bosna a Hercegovina. Skupina 4: Španělsko, Dánsko, Švýcarsko, Srbsko.

Liga B - skupina 1: Česko, Ukrajina, Albánie, Gruzie. Skupina 2: Anglie, Finsko, Irsko, Řecko. Skupina 3: Rakousko, Norsko, Slovinsko, Kazachstán. Skupina 4: Wales, Island, Černá Hora, Turecko.

Liga C:

Skupina 1: Švédsko, Ázerbájdžán, Slovensko, Estonsko. Skupina 2: Rumunsko, Kosovo, Kypr, Litva/Gibraltar. Skupina 3: Lucembursko, Bulharsko, Severní Irsko, Bělorusko. Skupina 4: Arménie, Faerské ostrovy, Severní Makedonie, Lotyšsko.

Liga D:

Skupina 1: Litva/Gibraltar, San Marino, Lichtenštejnsko. Skupina 2: Moldavsko, Malta, Andorra.