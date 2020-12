Vyrovnáno na góly i vyloučené, Slovácko veze z Liberce bod

Fotbalisté Liberce remizovali v dohrávce 10. kola Fortuna:Ligy se Slováckem 1:1. Hosté hráli od 21. minuty bez vyloučeného Vlastimila Daníčka a Slovan z nařízené penalty díky Michalu Rabušicovi otevřel skóre. V 55. minutě však dostal červenou kartu i domácí stoper Taras Kačaraba a Slovácko o čtyři minuty později srovnalo zásluhou Petra Reinberka.

"Věděli jsme, že nás čeká velmi těžké utkání. Slovácko hraje podobný fotbal v určitých úsecích jako my. Je soubojové, má to hodně založené na důrazu, rychlém přechodu do útoku a šikovných hráčích nahoře. Od začátku to byla taková válka," řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu Pavel Hoftych.

V utkání proti sobě nastoupili bratři Sadílkové, domácí Michal a Lukáš ze Slovácka. "Bylo to zajímavé i pro diváky. Brácha dřív moc souboje nevyhledával, ale zlepšil se v nich a občas to s ním bolelo. Přeju mu, daří se mu a doufám, že to tak bude nadále. Mrzí mě ale, že jsme ho neporazili," uvedl Michal Sadílek.

Jako první zahrozili v páté minutě hosté, kteří poslední čtyři ligové duely hráli doma a venku v nejvyšší soutěži nastoupili poprvé od září. Kalabiškovu prudkou ránu zastavil brankář Nguyen hlavou.

Na druhé straně si v 19. minutě po Rabušicovu sklepnutí patou naběhl do vápna Matoušek, jehož zakončení v pádu vytáhl Bajza na břevno. Matouškově střele však předcházelo zatáhnutí za dres od Daníčka. Rozhodčí Rejžek si šel inkriminovaný moment prohlédnout na video, na jehož základě kapitána hostů vyloučil a nařídil pokutový kop.

K němu se postavil Rabušic, jenž "panenkovsky" překonal Bajzu. Slovácko v posledních šesti ligových zápasech v Liberci inkasovalo sedm branek z penalt a obdrželo šest červených karet. Zbytek úvodního poločasu žádnou větší šanci nenabídl, hned po přestávce mohl pojistit náskok Severočechů Pešek, Bajza byl však proti.

Poté mezi 51. až 55. minutou dostal Kačaraba dvě žluté karty a síly na hřišti se srovnaly, čehož hosté brzy využili. Havlíkův rohový kop našel Reinberka, který hlavou srovnal. Obránce Slovácka se v lize trefil přesně po roce. Tehdy pomohl k výhře 2:1 nad Plzní.

Poté střídající Rondič překonal Bajzu, ale gól kvůli ofsajdu neplatil. Bosenský útočník nebyl úspěšný ani v 81. minutě, kdy z úhlu zamířil do tyče.

Účastník základní skupiny Evropské ligy Liberec nevyhrál v nejvyšší soutěži druhé kolo po sobě, ovšem týmu z Uherského Hradiště doma nepodlehl ani v 19. zápase. Slovácko neprohrálo v lize počtvrté v řadě. Oba celky mají k dobru odložené utkání v Ostravě.

10. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Branky: 23. Rabušic z pen. - 59. Reinberk. Rozhodčí: Rejžek - Mojžíš, Bureš - Lerch (video). ŽK: Rabušic, M. Sadílek, Kačaraba, Hromada - Kadlec, Kalabiška. ČK: 55. Kačaraba - 21. Daníček. Bez diváků.

Liberec: Ngueyn - Fukala, Chaluš, Kačaraba, Mikula - Matoušek (75. Hilál), Hromada (75. Beran), Nešický (60. Jugas), M. Sadílek, Pešek (67. Koscelník) - Rabušic (60. Rondič). Trenér: Hoftych.

Slovácko: Bajza - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (71. Jurečka), L. Sadílek, Navrátil (90.+1 Šimko) - Kliment (74. Kubala). Trenér: Svědík.