Zjevení Sima: Ještě na jaře kopal na poli, teď v něm Tvrdík vidí stamiliony od Boha

Na odborném serveru Transfermarkt ještě ani nemá naceněnou hodnotu, ale to se po derby rychle změní. Až u Abdallaha Simy naskočí první suma, bude neobvykle vysoká. Útočník Slavie zažívá sci-fi rok, který nyní vygradoval dvěma brankami v nedělním derby na Letné.

Zrychlení z nuly na miliony. Takhle dokáže startovat Abdallah Sima, devatenáctiletý mladíček ze Senegalu. Na co ostatní potřebují roky, on má za pár týdnů splněno. A jde dál.

Za rok udělal neskutečný skok. Do tehdy třetiligového Táborska přišel z akademie francouzského Evianu, odkud ho nasměroval agent Daniel Chrysostome. Sima přišel do Čech začátkem března, jen pár dní před celonárodním lockdownem. Než stačil naskočit do prvního zápasu, trávníky osiřely.

Vysoký křídelník zničehonic zůstal trčet v bytě několik kilometrů za městem, odkázaný na rozpis individuálních plánů. Cestu k míči si ale stejně našel, plácek za domem bohatě stačil. Parťáky mu byli noví spoluhráči, ale také třeba majitel nemovitosti, ve které bydlel.

"Devět měsíců zpátky jsme si chodili se Simou a klukama zatrénovat za barák pod vedením táborské legendy pana Dvořáka. Co ten kluk předvádí teď, je neuvěřitelné. Zaslouží si to!" napsal táborský záložník Patrik Schramhauser pod video, které sdílel na sociálních sítích.

Své první zápasy v dresu Táborska absolvoval v rámci letní ligy, která nahradila přerušenou ČFL. Shodou okolností si zahrál proti slávistickému béčku, které doprovázela honorace mládežnických trenérů a skautů z Edenu - Jiří Bílek, Miroslav Beránek, Petr Hurych či Martin Hyský. Senegalský útočník nasázel Slavii dva góly a sešívaní po fotbalistovi s technikou, rychlostí a elegancí připomínající Thierryho Henryho okamžitě skočili.

Táborsko se pokoušelo s červenobílými dohodnout, že by Sima na jihu Čech ještě zůstal, druholigovému nováčkovi by se stoprocentně hodil. Marně. "Takže za nás neodehrál ani jeden soutěžní zápas. Byl to kluk, který se tu zjevil a hned přestoupil do Slavie," popisuje ředitel komunikace klubu Luboš Dvořák.

"Přesto tu zanechal výraznou stopu. Na devatenáct let komunikoval skvěle, byl skromný a pracovitý. A pořád se usmíval. Budu si na něj pamatovat, jak tu v pantoflích seděl na chodech, když jsme pořádali turnaj pro desetileté kluky. Sám od sebe mezi ně přišel a pomáhal," dodává Dvořák.

Ani jazyková bariéra pro Simu nebyla překážkou, byť umí jen francouzsky. S aklimatizací mu velmi pomohl kouč Miloslav Brožek, který ovládá základní fráze a fotbalový slang hned v devíti jazycích.

Koupit a hned prodat do Slavie, pro Táborsko to zní jako super byznys. Jenže hostina není tak opulentní, jak by se na první pohled zdálo. "I pro nás byl jeho příchod drahou investicí, vlastně je to nejdražší hráč, kterého jsme kdy kupovali. A do Slavie šel za částku, která odpovídala přestupu v rámci třetí ligy. Nyní je jeho transferová hodnota samozřejmě vyšší. Nikdo nemohl tušit, jak raketově se Abdallah vyšvihne," říká Josef Holub, výkonný ředitel Táborska.

Simův progres má jihočeský klub pojištěný ve smlouvě díky různým bonusům. A to včetně procent za případný přestup do bohatší fotbalové soutěže. "Ano, procenta na něj máme, ale suma je zastropovaná. Slavia odmítala jít nad určitou hodnotu," dodává Holub.

Simovi je teprve devatenáct, je ve věku, kdy často dochází k výkonnostním výkyvům. Svými výkony ale na sebe poutá pozornost, lukrativní nabídky od bohatých klubů mohou brzy přijít a ve Slavii to moc dobře vědí.

"Říkal jsem teď ze srandy po zápase v kabině, že ho budeme muset na měsíc posadit na lavici, aby nám tady vydržel na jaro. Jeho progres je neuvěřitelný, neumím ani odhadnout, kde je časem nějaký jeho výkonnostní strop. Ani neumím říct, co dělá špatně, co neumí nebo kde se musí zlepšit, protože je to komplexní hráč," řekl kouč Jindřich Trpišovský před pražským derby.

Před tím derby, ve kterém dal elegantní Senegalec dva góly.

A šéf Slavie Jaroslav Tvrdík si od Simy dokonce slibuje přestupový rekord, který doteď drží slávistický odchovanec Tomáš Souček s částkou přibližně 520 milionů korun. "Jeden můj kolega říká, že nám ho pánbůh poslal jako kompenzaci po Dánsku. Jestli bude zdravý, skromný, pokorný a bude pracovat tak tvrdě jako doposud, bude jeho přestup rekord české ligy. O parník," napsal na svůj Twitter.