Švancara: Prohra s Karvinou je ostuda, vyhazov Guľy ale Plzeň nespasí. Chybí lídr

Abdallah Sima? Pokud se mu bude dařit a nadále přidávat čísla, v létě bude pryč za neskutečné peníze. Klidně může být dražší než Souček, neváhám odhadovat 700 milionů korun, zamýšlí se v komentáři bývalý ligový útočník Petr Švancara.

Neřeknu asi nic nového tím, že derby ovlivnila neproměněná sparťanská penalta. Jsme národ chytrých trenérů, kteří vždycky po zápase vědí, co bylo špatně, proto slýchám názor, že ji měl jít kopat Bořek Dočkal, nejzkušenější člen týmu. Ale podle mě volba Lukáše Juliše byla správná. Já pořád říkám, že penalty mají kopat útočníci a hlavně hráči, kteří jsou v pohodě. A Juliš jako nejlepší střelec ligy měl fazonu, dává góly. Útočník týmu číslo jedna.

Nezahrál ji špatně, myšlenka byla určitě v pořádku. Doprostřed branky, až se brankář hne na stranu. Jen ji měl trochu zvednout, takhle Kolář míč vykopl. Mně se to také stalo v Českých Budějovicích, kdy jsem zvolil stejný záměr, naštěstí jsme s Brnem zápas pak aspoň zremizovali. Proto opakuju, myšlenka dobrá, jen míč měl jít trochu výš.

Sima je obdivuhodný hráč, bude z něj hvězda. Má hroznou výhodu, že má okolo sebe skvělé hráče, na naši soutěž výjimečné. A trenéra, který s ním umí pracovat. Není to jen chvilkové vzplanutí, ale fakt se v naší lize rodí hráč minimálně evropské kvality.

Všechny nás doslova uchvacuje, jaký má výskok. To jsou péra! Takový měl před ním snad jen už dnes legendární Skuhravý nebo nedávno Souček. Máte hráče, které si musíte vzhledem k jejich výskoku při standardkách neustále hlídat, a stejně je to někdy málo platné.

Druhý gól byl snad ještě obdivuhodnější. Fantastické zpracování při prvním dotyku, které z přihrávky obloukem udělalo vlastně tutovku. Jasně, krásný balon od Bořila, ale při horším převzetí míče by vznikla jen příležitost, tohle už byla střelecká pozice.

Pro velké západní kluby je Sima lákavé zboží. Devatenáct let, francouzsky hovořící, nádherná urostlá postava, kondičně je na tom výborně. Má však především skvělou povahu, pořád se chce učit, pořád chce makat a je pokorný. To je obrovská přednost. Já zažil hráče tmavé pleti jiného ražení, kteří se moc přizpůsobovat nechtěli. Řešilo se, jak s nimi máme mluvit, místo aby pochopili, že oni musí mluvit s námi. To všechno manažeři sledují, vědí, ptají se na charakterové vlastnosti. Pokud se mu bude dařit a nadále přidávat čísla, v létě bude pryč za neskutečné peníze. Klidně může být dražší než Souček, neváhám odhadovat 700 milionů korun.

Petr Švancara (42) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Názory, že Slavia hraje samostatnou soutěž, ještě neberu, nemyslím si to. Ale kádr mají silný a mužstvo výborně poskládané. Já bych proti Beer Ševě nepostavil Stancia a naopak v derby usadil Lingra - ale oba nastoupili a dali góly. Nebo připomenu minulý zápas s Brnem, přestože nakonec trochu nešťastně domácí remizovali. Vystřídali se tři hráči, úplně jiný styl hry, Brno nevylezlo z vápna. Trenér je určitě hodně důležitý, pracuje trpělivě s náhradníky, ti nejsou uražení, že nejsou v základu. Týmovost mužstva je úžasná.

Plzni chybí lídr

Plzeň prohrála doma s Karvinou a je to trošku ostuda. Je jasné, že v týmu není pohoda. Nemám zprávy, proč se tak děje, co se stalo. Neházel bych to ovšem na trenéra Guľu, nezbavoval bych se ho, na jaře za ním kabina šla. Adriána osobně znám, vím, že je charakterově v pořádku, své věci rozumí. Mužstvo podle mého postrádá top lídra, jakým býval Pavel Horváth. Ondráškovi to tam přestalo padat, i když se do šancí dostává.

Teplice vyměnily trenéra a ono to zafungovalo, vyhrály na půdě Mladé Boleslavi. Nové koště nametlo na lopatku tři důležité body z venku. Trošku překvapení, než jsem si uvědomil, že Boleslav byla špatná už na jaře. Na to, kolik je tam peněz a jací jsou tam hráči, působí na mě nepříliš silným dojmem. Viděl jsem trenéra Jožku Webera, jak odchází v Příbrami z lavičky ještě před koncem zápasu, a proti Teplicím znovu byli marní.

Po slezském derby Opava-Baník se mezi hráči strhla u laviček potyčka. I tohle je vyhecovaný zápas, který se navíc rozhodoval v posledních minutách. Jsou to emoce, které se z tebe musí valit ven. Já měl rád spoluhráče, kteří to ze sebe dostali, ukázali, že jim to není jedno. Není to možná dobrý příklad pro mládež, ale k fotbalu patří. Je to štengrovačka od obou týmů, ale když Pavel Zavadil vyjede proti soupeři, který se mu posmívá, tak jeho vzplanutí chápu. Není mu to jedno!