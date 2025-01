"Vždy se o mě mohli opřít." Rekordy i šachmat Rusům, teď žije Výborný tenisem a vínem

David Výborný je absolutní hokejovou legendou. Jeho série startů na dvanácti světových šampionátech za sebou nemá v dějinách samostatného Česka obdoby. Bývalý kapitán národního mužstva, Sparty či Mladé Boleslavi dnes slaví padesáté narozeniny.

S pěti tituly mistra světa je Výborný nejúspěšnějším českým hokejistou, jeho 219 reprezentačních zápasů je tuzemským maximem v samostatné historii. Se Spartou vybojoval dva ligové primáty.

Výraznou stopu zanechalo šikovné pravé křídlo také v Columbusu v NHL. Dnes už se pohybuje převážně mimo ledová kluziště.

Vedle světových titulů z let 1996, 1999, 2000, 2001 a 2005 se Výborný může pochlubit také jedním stříbrem a dvěma bronzy. Ke třetímu místu přispěl rovněž na olympijských hrách 2006 v Turíně.

U senzačního triumfu v Naganu v roce 1998 chyběl. "Nevím, jak moc jsem byl blízko nominaci. Ale kluci to vyhráli, takže sestava byla vybraná dobře. Žádný pocit hořkosti rozhodně nemám," řekl kdysi.

Za reprezentaci, v níž debutoval v únoru 1993, nastřílel skvělý bruslař nevysoké postavy 44 gólů. Výborný vynikal vysokou herní inteligencí.

Čeští fanoušci dodnes vzpomínají třeba na to, jak ve čtvrtfinále MS 2006 v Rize přelstil ruskou obranu a naservíroval puk Zbyňku Irglovi, který v prodloužení nezapomenutelným způsobem rozhodl.

"Tak to bylo neskutečné, co předvedl s ruskou obranou David Výborný," podivoval se expert České televize Martin Hosták. Český kapitán vyhrál vhazování proti Igoru Jemelejevovi dopředu a mezi nohama obránce Andreje Kručinina přihrál Irglovi do gólové šance.

V NHL zaznamenal 113 branek, v extralize 220. Na třech MS včetně zlaté Vídně 2005 byl kapitánem, stejnou funkci zastával také ve Spartě i na sklonku kariéry v Mladé Boleslavi.

"Kluci i trenéři se o mě mohli opřít. Věděli, že turnaj vždycky odehraju v solidním stylu a nebudu mít nějaké výkyvy," popsal Výborný svou velkou přednost.

S hokejem začínal jako čtyřletý v rodné Jihlavě pod vedením svého otce Františka, bývalého hráče a později úspěšného trenéra. Přes Boleslav se dostal do Sparty, kde v 16 letech poprvé okusil nejvyšší soutěž.

"Tátu jsem měl furt za zadkem, v dobrém i špatném. Když jsem si myslel, že jsem hrál dobře, hned jsem dostal zjebáka," smál se Výborný nedávno v rozhovoru pro pořad Příklep na webu Sport.cz.

Po čtyřech sezonách, v nichž jednou získal ocenění pro nejlepšího nováčka i ligový titul, odešel do zámoří. V Edmontonu, který jej draftoval jako 33. v pořadí, ale šanci nedostal, a tak se po roce na farmě vrátil do Sparty.

Švýcarský sen nevyšel

Do NHL se Výborný prosadil až na druhý pokus v barvách Columbusu,který jej angažoval v roce 2000 jako nově vzniklý tým. Během sedmi sezon odehrál za Blue Jackets 543 zápasů, s bilancí 113 gólů, 204 přihrávek a 317 bodů se v klubových historických statistikách drží v elitní desítce.

"Můj sen vždycky byl hrát ve Švýcarsku, ale potom se mi naskytla příležitost, kterou jsem se rozhodl přijmout. Chtěl jsem jednocestnou smlouvu, a v Columbusu mi ji na dva roky dali. Nakonec jsem tam zůstal osm let," vzpomínal.

V roce 2008 se Výborný počtvrté vrátil do Sparty a po třech sezonách odešel do Boleslavi, které pomohl k návratu do nejvyšší soutěže.

Hráčskou kariéru ukončil v březnu 2016 kvůli vážnému zranění kolena. Poté se ve městě automobilů přesunul do role sportovního manažera. Práce v kanceláři jej však nenaplňovala.

Reality, tenis s Kollerem a vínko

Člen síně Slávy českého hokeje nyní podniká v realitách, má také velkou sbírku archivních vín. K hokeji se vrací pouze sporadicky. Víc ho baví tenis.

Na kurtu si sedl v deblové dvojici s Janem Kollerem, nejlepším střelcem historie fotbalové reprezentace. Společně obrážejí různé turnaje.

"Jsme malej a velkej. Já to odběhám, Dino vládne na síti. Jak je velký, tak ho nikdo neprohodí. Navíc má přehled a všechno vidí," pochvaloval si Výborný vloni v rozhovoru pro deník Sport.

V době oslavy významného životního jubilea zůstává stále aktivní. "Občas vstanu a jdu se rovnou proběhnout, aby člověk nezlenivěl a mohl si večer na pohodu dopřát vínko," prohlásil otec Michala a Denisy.