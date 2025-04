„Dneska je lepší držet pusu.“ Souboj na hraně rozdělil svět formule 1

Drama na startu závodu F1 v Džiddě rozjelo slovní válku a penalizaci. V hlavní roli Max Verstappen a Oscar Piastri.

Na stopkách to trvalo jen pět sekund. Na trati to byl jeden manévr. Ale ve světě formule 1 tohle nebyla žádná banalita.

Když Max Verstappen po startu Velké ceny Saúdské Arábie vyrazil z pole position a vedle něj se objevil Oscar Piastri, málokdo tušil, že právě sleduje klíčový moment celého závodu. A možná i jeden z těch, o kterých se bude mluvit ještě dlouho.

Piastri měl raketový start, na výjezdu z první zatáčky jel bok po boku s Verstappenem, který ale zvolil cestu mimo trať. Znovu jel před svým rivalem, aniž by pak mu pozici fakticky "vrátil".

Stewardi F1 měli jasno - podle nich Nizozemec získal výhodu, kterou si neměl nechat, a napařili mu pětisekundový trest. Rozhodnutí, které prakticky rozhodlo o tom, kdo v Džiddě zvítězí.

Kolize Verstappena a Piastriho po startu VC Saúdské Arábie:

Verstappen, jak už bývá jeho zvykem, si tomu moc neřekl. "Raději to nebudu komentovat. Dneska je lepší držet pusu," pronesl po závodě ledově. Ale z tónu jeho hlasu i výrazu ve tváři bylo víc než zřejmé, co si o celé situaci myslí.

Šéf Red Bullu Christian Horner vytáhl do boje: "Máme jasné fotky, které ukazují, že Max byl před Piastrim už v nájezdu do zatáčky. Neměl kam uhnout. Podle nás ten trest vůbec neměl přijít. Závodní incident."

Protřelý manažer dodal, že penalizace zcela změnila průběh závodu. "Bez ní jsme mohli jet úplně jinou strategii. Ale jakmile tam pět sekund visí nad hlavou, všechno se mění."

Piastri si naopak na nic nestěžoval. A proč by měl? Z jeho pohledu šlo o čitelnou situaci: "Já byl vedle něj, zůstal jsem na trati, on jel mimo a pak mě předehnal. V tu chvíli jsem si říkal - buď to vrátí, nebo přijde trest. A přišel. Podle mě to bylo správné rozhodnutí."

Mladý Australan tímto manévrem následně získal klíčový náskok. Zatímco Verstappen odpykával trest při zastávce v boxech, Piastri se usadil ve vedení a do konce závodu už si ho pohlídal. Vítězství, body a vedení v šampionátu - to vše bral McLaren.

Reakce paddocku byla rozdělená. Někteří experti trest podpořili. "Pravidla jsou jasná. Pokud vyjedete mimo trať a z toho vytěžíte, musíte vrátit pozici, nebo přijde trest," řekl bývalý pilot Jolyon Palmer pro BBC. "A Max ji nevrátil."

Jiní byli opatrnější. Například Nico Rosberg, mistr světa z roku 2016, připustil, že by možná byl tolerantnější: "Max byl opravdu v těžké pozici. Ale možná měl aspoň zpomalit, dát Piastrimu šanci zareagovat. Takhle to vypadalo jako ignorování pravidel."

Zajímavý byl i názor bývalého šéfa McLarenu Martina Whitmarsha: "Kdyby to udělal někdo jiný než Verstappen, možná by to prošlo. Ale Max už má reputaci tvrdého jezdce a tohle k němu prostě přitahuje přísnost."

Ať už to fanoušci vnímají jakkoli, jedno je jisté - incident z první zatáčky v Džiddě nebyl jen o souboji dvou jezdců.

Byl o filozofii závodění. O tom, kde leží hranice tvrdého bránění a nefér výhody. A také o tom, jak moc chtějí stewardi do závodění zasahovat.

Sám Verstappen si v minulosti často stěžoval na přílišnou přísnost pravidel. Tentokrát se však zdržel silných slov. Zřejmě s vědomím, že každý jeho výkřik by mohl být zneužit. Ale jeho ticho mluvilo hlasitě.

Piastri si naopak užíval pocit vítěze. "Nechci, aby to vyznělo, jako že slavím něčí penalizaci, ale pravidla platí pro všechny. My jsme jeli čistě a chyby soupeře jsme využili. Tak to ve formuli 1 chodí," řekl australský talent s respektem, ale i jemnou dávkou vítězné jistoty.

Kolize, která nebyla kolizí v klasickém smyslu, ale otřásla výsledkem. Trest, který trval pět vteřin, ale bude se o něm mluvit pět měsíců.

A duel, který možná odstartoval nový boj sezony - mezi neochvějným králem posledních let a mladým vlčákem, který chce trůn. Po Džiddě už není pochyb, že Piastri se nezalekl - a že Max Verstappen bude muset počítat s dalším ambiciózním soupeřem.