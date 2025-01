Hvězdný parťák ho nesnášel, teď Flyers Čechmánka oslavují. Dnešní gólmani kouče děsí

Kdyby měla alespoň průměrné brankáře, dost možná by mířila do play off. Takhle ale hokejová Philadelphia zůstává pod čarou. A s láskou vzpomíná na Romana Čechmánka, svého nejlepšího gólmana za poslední čtvrtstoletí.

"Co se týče brankářů, jsme tenhle rok v úplně nové situaci. Děsí mě to k smrti," vypálil před startem stávající sezony prostořeký trenér Philadelphie John Tortorella. "Jelikož nezačínáme s Carterem (Hartem), budeme teď vůbec poprvé záviset na Samovi (Erssonovi). A jakkoliv ho mám rád po lidské stránce, nevím, jak se to celé vyvrbí." Dosavadní vývoj nabídl jasnou odpověď. Vyvrbilo se to příšerně. Gólmani Flyers mají souhrnnou úspěšnost zákroků 88 procent, jasně nejhorší v celé NHL. Mizerní jsou i podle pokročilých statistik webu MoneyPuck - pustili přes 19 gólů nad očekávání. Opět bezkonkurenčně nejhorší číslo. Není divu, že když online deník The Athletic vybíral největší zklamání první poloviny základní části, u Philadelphie vypíchl právě brankáře. "Jedničku Samuela Erssona devastují zranění a Ivan Fedotov s Alexejem Kolosovem jsou v této sezoně možná nejhoršími gólmany soutěže," napsal novinář Kevin Kurz. Za normálních okolností by byl jedničkou Philadelphie Kanaďan Carter Hart. Ten je ale od začátku loňského roku mimo hru kvůli vyšetřování případu sexuálního násilí z léta 2018. Momentálně ani nemá profesionální smlouvu a čeká na soud. Mladý Švéd Ersson se jako Hartův následník zatím neosvědčil a ruská hvězda Fedotov, jehož odchod do zámoří zbrzdilo zatčení a následná služba v armádě, už vůbec ne. Nadějný Bělorus Kolosov situaci nezachránil, podle Kurze na NHL ještě nemá. O to vroucněji se ve Philadelphii vzpomíná na zesnulého Čechmánka, jehož jméno se teď objevilo v prvním týmu Flyers posledního čtvrtstoletí. Před ním se seřadili obránci Kimmo Timonen s Éricem Desjardinsem a útočníci Simon Gagne, Claude Giroux a Mike Richards. Do druhého týmu byl zařazen Jakub Voráček spolu s dalšími útočníky Danielem Brierem a Seanem Couturierem, obránci Chrisem Prongerem a Ivanem Provorovem a brankářem Brianem Boucherem. Sestavy vznikly z iniciativy NHL, která u každého klubu vybírá dvě nejlepší šestky za uplynulé čtvrtstoletí. Výsledek mají na svědomí ti, kteří daný tým pokrývali - televizní komentátoři, celostátní i lokální novináři a autoři oficiálního webu soutěže. Čechmánek strávil ve Philadelphii jen tři sezony. Během nich ale nastřádal neskutečných 20 čistých kont, což ho v historii klubu řadí na druhé místo za legendárního Bernieho Parenta. Roman Čechmánek v únoru 2023 při oslavách 25. výročí od hokejového zlata na olympiádě v Naganu. | Foto: Milan Kammermayer Celkově Čechmánek vykázal procentuální úspěšnost zákroků 92,3, vyšší než kterýkoliv jiný gólman Flyers v tomto tisíciletí. Uhranul hned v nováčkovském ročníku, kdy v hlasování o Vezina Trophy pro brankářského krále NHL skončil relativně těsně druhý za Dominikem Haškem. O dva roky později Čechmánek s parťákem Robertem Eschem inkasovali nejméně gólů v lize a s Martinem Brodeurem se podělili o Jennings Trophy. Spojení Čechmánek - Philadelphia však měla i trhliny, proto nakonec přišla výměna do Los Angeles. Vytáhlého brankáře nemohl vystát hvězdný americký forvard Jeremy Roenick, kterému přišlo, že "jakmile skončila základní část, byl (Čechmánek) jednou nohou zpátky v Česku". Co by teď Flyers za Čechmánkovu úspěšnost dali… Související Jak si Čechmánek zavařil. Ztracený případ, do NHL šel jen pro peníze, líčí legenda