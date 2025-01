"Jsem doteď v šoku." Hokejová legenda přišla za českým fanouškem, z videa je hit

Jen si to představte. Vyrazíte na hory a mezi jízdami na snowboardu vás přijde pozdravit váš sportovní idol, hvězda první kategorie. Přesně to se stalo českému fanouškovi, kterého oslovil bývalý hokejový brankář newyorských Rangers a švédské reprezentace Henrik Lundqvist.

Důvodem byl fanouškův oděv. Jiří Novák vyrazil na svah v dresu Rangers s třicítkou na zádech.

Tu měl v newyorském klubu rezervovanou právě Lundqvist a svými výkony ji dokázal vynést až pod strop haly Madison Square Garden. Vedle dvojky Briana Leetche nebo pětatřicítky Mikea Richtera.

"Čekali jsme s kamarády na poslední jízdu dne, během toho za mnou přijíždí pán na lyžích s velkým úsměvem, v tu chvíli jsem ještě nevěděl, kdo to je nebo co se děje," popisuje Novák pro Aktuálně.cz setkání s hokejovou legendou.

"Pak si sundal brýle a řekl mi v angličtině, že mám krásný dres. To jsem ho samozřejmě už poznal a věděl jsem, že to je Král Henrik. Spadla mi brada, byl jsem v šoku. Na takový moment nikdy nezapomenu," dodává.

K nečekanému setkání došlo minulý pátek v rakouském středisku Bad Gastein. Dvojice se hned dala do řeči.

"Sundal jsem si batoh, abych mu dokázal, že reprezentuju právě jeho. Že jsem jeho velký fanoušek. Z konverzace jsem se dozvěděl, že je v Rakousku s celou rodinou a kamarády. Hned se mě ptal, odkud jsem, pak to tam (na svou sociální síť - pozn. red.) i napsal, že jsem z České republiky. Můj švagr je bývalý hráč NHL Lukáš Krajíček, tak jsem se ho ptal, jestli si ho pamatuje. Tak říkal, že ano," líčí Novák, mimochodem syn české tenisové legendy Jiřího Nováka.

"Prohodili jsme pár slov o tom, jak si to tam užívá, co má v plánu a tak. Dozvěděl jsem se, že se hodně věnuje rodině, že pracuje ve studiu v New Yorku," pokračuje. "Překvapilo mě, jak v pohodě chlap to je. Já ho beru jako hrdinu, ale on se choval předpisově, jako úplně normální člověk."

"King Henrik", jak zní jedna z přezdívek 42letého Švéda, dohrál v roce 2020. Poté měl po Rangers chytat ještě za Washington, ale srdeční problémy mu to překazily.

Je jedním z nejlepších, ne-li nejlepším gólmanem povýlukové éry NHL od roku 2005. Vyhrál Vezinovu trofej pro brankářského krále soutěže, k tomu má zlato z mistrovství světa i z olympiády. Pouze Stanley Cup mu chybí - dosáhl "jen" na finále. Momentálně pracuje v zámoří jako televizní analytik.

"Je to můj nejoblíbenější hráč historie. Není to jen tím, jak fantastický sportovec to byl, ale i tím, jak vystupoval. Byl to elegán sportu, nikdy neudělal žádný průšvih," připomíná Novák.

Video z jejich setkání, původně sdílené samotným Lundqvistem, se začalo šířit sociálními sítěmi a rychle nasbíralo statisíce zhlédnutí.

Henrik Lundqvist was shredding pow in Austria spotted a snowboarder who was rocking his jersey 🏔️🏂



🎥: @HLundqvist

pic.twitter.com/P7g6ZRNSG5 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) January 18, 2025

"Točil ho někdo z členů jeho rodiny. Já si udělal vlastní fotku, abych měl zvěčněný nezapomenutelný zážitek. Henrik si to pak dal na sociální sítě a byl z toho boom. Mám na to krásné reakce. Přijde mi ale, že to je hezký příběh pro obě strany. Měl tam celou rodinu, a přesto si udělal čas, aby se u mě zastavil a vyfotil se. A pro něj bylo skvělé, že dcery viděly tátu s někým, kdo nosí jeho dres a reprezentuje ho," usuzuje Novák.

A ohrazuje se proti nařčením, že šlo o plánovanou akci: "Pár lidí si o mně myslelo, že jsem nějaký stalker nebo někdo, kdo věděl, že tam Henrik bude, a tak si oblékl jeho dres. To není pravda."

"V jeho dresu lyžuju skoro celý život, jsem obrovský fanoušek. Ani ve snu by mě nenapadlo, že bych ho mohl potkat v rakouských Alpách. Jsem z toho doteď v šoku," doplňuje Novák.