Fukal: Suchomel předvedl absolutní nesmysl, o Baník mám trochu strach

„Baník jde do nadstavby z luxusního čtvrtého místa, kde se bude neustále střetávat jen se silnými týmy, přitom si nesmí dovolit ztrácet body. Může o všechno, co se povedlo během základní části, přijít,“ říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Při příhodné konstelaci se Slavia mohla stát už mistrem, musely by však Plzeň a Baník zaváhat. To jsem neočekával, předpokládal jsem, že stejně jako Sparta své duely vyhrají, aby tak neztratily do nadstavby v boji o druhou příčku další body. Tak se i stalo.

Plzeň s přehledem porazila doma Duklu, která ovšem podala velice sympatický výkon. Stále se zlepšuje, dokáže potrápit všechny favority. Mírný zdravotní zásah znemožnil, aby se na lavičku domácích posadil trenér Miroslav Koubek. Plzeň dostala hned v začátku gól a asistent Marek Bakoš prohlásil, že ´kocour není doma, myši mají pré.´ Tedy že plzeňští hráči nepřistoupili k utkání tak zodpovědně jako obvykle.

Nemyslím si to, šlo jen o odlehčení po vyhraném zápase. Fakt, že výjimečně pro jeden zápas chybí hlavní trenér, není tak podstatný. Někdo jeho přítomnost vnímá více, někdo méně, ale mužstvo je nějak nastavené a ví, co má hrát. A rovněž hráči dobře věděli, o co jde, jak jsou body do nadstavby potřebné.

Obrovskou formu - i střeleckou - opět prokázal útočník Matěj Vydra. Mnozí ho už trochu odepisovali, že se nedostane na úroveň, na jaké byl, když šel do anglické Premier League. Ale já mu věřil. Sledoval jsem, jak pracuje, jak je mužstvu nesmírně prospěšný. Byly však momenty, kdy neproměňoval ani nejvyloženější šance. A teď přidává i góly.

Nepřepokládal jsem, že se do české ligy po zahraničním angažmá ještě vrátí, ale on tak učinil a jen dokazuje, jak je kvalitním útočníkem. Odměna za tvrdou práci přišla. Nejen pro Plzeň, ale i pro celý český fotbal je to jenom dobře.

Papírově nejtěžšího soupeře měl Baník. Bohemka je hodně nevyzpytatelné mužstvo, které dokáže kohokoli zaskočit. Nakonec vyhrál jediným gólem, vlastním soupeřem, ale to není podstatné. Ostrava v předchozích zápasech soupeře doslova deptal ofenzivním projevem, bylo radost a na ni koukat, teď se ta lehkost poněkud vytratila.

Mám o Baník trochu strach. Po psychické i fyzické stránce. Jde do nadstavby pro něj z luxusního čtvrtého místa, kde se bude neustále střetávat jen se silnými týmy, přitom si nesmí dovolit ztrácet body. Může o všechno, co se povedlo během základní části, přijít.

Všechno začíná v hlavě. Mele se v ní - jsme tam, můžeme dosáhnout na velký úspěch. Stačí zvládnout ještě pár kol. To automaticky svazuje nohy, jsou jedinci, kteří v takové situaci totálně selžou. S výjimečného borce v základní části spadne do průměru. Záleží na trenérovi a starších hráčích, aby to dokázali z hlav dostat. A jak jsem připomínal, zkušenosti z nadstavby Baník nemá. Přichází pro něj, jak se říká, hodina pravdy.

Jen Sparta hrála venku. Pardubice v boji o záchranu potřebují každý bod, bylo jasné, že neprodají kůži lacino. Dvěma Kuchtovými gól favorit vyhrál, mne však zaráží vyloučení obránce Martina Suchomela. Chybějí na tomto postu už Preciado a Wiesner, teď se pro zbytečný trest přidá další.

Jeho zákrok považuju za absolutní nesmysl! Sparta držela vedení, kdyby zabránil vyložené příležitosti k vyrovnání, beru. Ale stal se na půlce, kdy faul nic neřešil. Tohle hráč nesmí udělat. Má odpovědnost k výsledku, k mužstvu, ale také k tomu, co bude následovat. V tomto případě citelné oslabení do nadstavby.

Jde o to vzít si z toho ponaučení. Nejen vyloučený, ale všichni ostatní v kabině. Musí si jasně uvědomit - tohle nesmím udělat. Jde o mužstvo, o výsledek celého ročníku.

Rovněž jsem nečekal, že nakonec proklouzne mezi elitní šestku Sigma Olomouc. Neměla postup ve svých rukou, Liberci stačilo v domácím střetnutí neprohrát. Ale nezvládl to, podlehl Karviné. Raduje se Olomouc. Práce trenéra Tomáše Janotky se mi moc líbí, uznával jsem ho už jako hráče. Je to místňák, který mužstvu a všemu v okolí rozumí.

Musím se sklonit před Karvinou. Takhle úspěšnou sezonu jsem od mužstva a trenéra Martina Hyského nečekal. Přitom Karviná měla už splněno, vlastně překročila plán, vyhnula se velkým obloukem skupině o záchranu. A nehrála už ani o postup mezi nejlepší, ztráta čtyř bodů ji šanci ani v případě vítězství nedávala.

Karvinští jeli přes celou republiku, mohli si oddechnout, lehce i slavit. Mohli přijet na výlet, vyjet si na Ještěd, dát si na benzínce na cestě zpátky nějaké pivko, pojmout to rekreačně. Ale oni se takto vyždímali! To mi skutečně imponuje.

Liberec svou příležitost pustil. Řeknu to jednoduše - jak sezona pro něj začala, tak skončila. Zklamáním. Před začátkem soutěže s novým movitým majitelem nastal pohyb v kádru, přišlo mnoho nových hráčů, vysněný trenér, nastalo výrazné posílení. Když už se zdálo, že jsou na dobré cestě, všechno funguje a bude to klapat, tak to nedopadne. Přitom dvakrát v utkání vedli! Je to velké zklamání.

Teď přichází otázka, zda nezačít příště jinak.