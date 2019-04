Zase mě baví trénovat, říká Koukalová. Variantou je i reprezentace Slovenska

před 26 minutami

Gabriela Koukalová stále napíná fanoušky. Verdikt padne na konci května. Podle posledních prohlášení je ve hře i reprezentace Slovenska, odkud pochází maminka úspěšné biatlonistky.

"I když v sobě cítím slovenskou krev, tak jsem narozená tady. Kdybych se rozhodla vrátit, chtěla bych jezdit primárně za Česko. V případě, kdybychom nebyli schopni s mojí zastupující agenturou domluvit nějaký model fungování zde, tak bych asi neměla na výběr," prohlásila Koukalová v rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

Dvojnásobná mistryně světa a držitelka dvou olympijských stříber zopakovala, že své rozhodnutí oznámí na tiskové konferenci koncem května.

"Ptá se mě čím dál víc lidí, ale je to stále padesát na padesát. Pořád si říkám, jestli není škoda ten talent vzít a zahodit," řekla devětadvacetiletá biatlonistka.

Bolest lýtek se podle ní v posledních měsících úplně vytratila. Koukalová se stále více a více pouští do fyzické aktivity. "Já už byla víceméně rozhodnutá, ale jak čím dál víc sportuju, rychle se zlepšuju a vidím své schopnosti, říkám si, jestli není škoda končit. Jsem ráda, že jsem si nechala prostor na rozmyšlenou," podotkla.

Vítězka Světového poháru přiznala, že ji před dvěma lety trénink nebavil. Potvrdilo se tak, že za přerušením její veleúspěšné kariéry skutečně nestály jen čistě zdravotní problémy.

"Na rozdíl od minulých let mám pocit, že mě teď trénink zase baví," uvedla v rozhovoru. Bolest lýtek podle ní odešla i díky tomu, že v sobě opět našla rovnováhu.

"Myslím, že většina zdravotních problémů pramení z psychiky. Věřím, že jsem z toho mnohaletého kolotoče byla vyčerpaná a lýtka mi skrze bolest dávala signál, že je třeba se zastavit a načerpat sílu."

Koukalová však ve svých vyjádřeních stále působí rozháraně a je patrné, že rozhodování o návratu pro ni bude vnitřně velice složité.

"Není to tak, že bych se někdy probudila a najednou si řekla, že bez biatlonu nemůžu být. Ale kdo ví, třeba tím, jak se zlepšuje kondice a venku je hezky, bude i to mít vliv na mé rozhodování. Někdo má pocit, že když už nesportuje, tak mu končí život. Já mám naopak pocit, že mi život začal, jak jsem začala poznávat jiné věci a lidi," popsala své momentální rozpoložení.

Pokud by se skutečně vrátila, podle svých slov by si nepřipouštěla žádný tlak.

"Kdyby opravdu došlo k mému návratu, vím, že by to byla náročná práce a někomu trvá rok dva, než se srovná. Asi by byl zázrak se vrátit a jezdit rovnou do desítky, to si určitě nemyslím. Ani Slovenka Anastasia Kuzminová, když se vracela po mateřské pauze, neměla první rok moc dobré výsledky," řekla Koukalová s tím, že umí prohrávat a nemá od sebe velká očekávání. Nadějemi fanoušků by se prý svazovat nenechala.

"Nechci se nikoho dotknout, ale nemůžu brát úplně vážně názor někoho, kdo nikdy nedělal vrcholový sport a neví, co obnáší. Pro mě je vítěz každý, kdo má odvahu a zkusí si to. Neřídím se tím, co si myslí ostatní. Řídím se tím, co cítím já," dodala.