Český biatlon ztratil štít nedotknutelnosti. Koukalová mu ho může zase vrátit

Léta se starala o lesk českého biatlonu. Sbírala medaile, křišťálové glóby, svými výkony na trati a vtipnými trapasy mimo ni obrátila pozornost na dlouhou dobu opomíjený sport. Po zdravotních lapáliích se však stáhla do ústraní, přerušila kariéru a ze sportovní hrdinky Gabriely Koukalové se pak kvůli kousavé biografii stala kontroverzní osoba. V době, kdy čeští reprezentanti ještě vstřebávají nepovedený světový šampionát i celou sezonu, sílí hlad po návratu někdejší královny. A ten by mohl týmu jedině prospět.

Je třeba si to přiznat. Letošní sezona se vážně nepovedla. Sám šéf českého biatlonu Jiří Hamza se po světovém šampionátu v Östersundu sympaticky za nic neschovával a přiznal, že po neúspěchu budou muset přijít změny.

Češi odjeli z mistrovství bez jediného cenného kovu, nebýt nové mladé naděje Markéty Davidové a jejích skvělých výkonů ve vytrvalostních závodech či jejího sprinterského triumfu v Anterselvě, neměli by individuální zářez ani ve Světovém poháru. Tradiční opory prostě selhaly.

Možná i proto se tak dobře ujalo semínko, které Koukalová zasela už v únoru na svém Facebooku, kde před fanoušky vyzvedla comeback Jaromíra Jágra a sama naznačila možnost toho svého. Na konci sezony se tak z toho rázem stalo téma číslo jedna, přestože si bývalá mistryně světa dala sama čas na přemýšlení až do května.

Když ho přiživila o měsíc později příspěvkem, ve kterém se zastávala svých bývalých kolegů a omlouvala jejich neúspěšné vystoupení na šampionátu, měli někteří fanoušci v diskusích jasno. Koukalová si připravuje půdu pro návrat.

Však také prezident svazu Hamza hned čelil otázkám, zda by Koukalovou přijal do týmu. Potvrdil, že ano, ale musela by se nejdřív uvolnit atmosféra, kterou nyní devětadvacetiletá biatlonistka vyvolala štiplavou autobiografií.

V dubnu to bude rok, co v knize Jiná popsala nejen své problémy s anorexií, ale také konflikty s Veronikou Vítkovou nebo Ondřejem Rybářem. Právě někdejší šéftrenér a nynější sportovní ředitel svazu se při otázkách novinářů na návrat jeho bývalé svěřenkyně hodně ošívá.

Přitom kdyby se Koukalová znovu obula do běžeckých bot a vyrazila do kolotoče Světového poháru, české reprezentaci to může jen pomoct.

Zatímco loni zachránil původně rozpačitou sezonu zisk dvou medailí na hrách v Pchjongčchangu, tentokrát se vrchol ročníku nepovedl a na český tým se snášela kritika, kterou dlouhá léta neznal.

Pomalé běžecké časy, mdlý Krčmář, totální výpadek Vítkové. Negativní témata se na český biatlon jen hrnula. Občas už si některý z reprezentantů při rozhovorech neodpustil frustrovanou poznámku. Zvlášť když Vítková opravdu sama netušila, kam se poděla její forma a proč navzdory solidní střelbě končí ve výsledcích mezi outsidery.

Místo ní se překvapivou jedničkou týmu stala Markéta Davidová, která zažívala premiérovou úplnou sezonu v národním dresu a před MS trpělivě odrážela veškeré narážky na to, že může získat malý křišťálový glóbus za vytrvalostní závody. Nechtěla si připouštět tlak, plánovala se soustředit jen na sebe. Jenže přišel den D a její střelecký kolaps všechno zhatil.

V Östersundu už tlak ze strany českých fanoušků nevydržel Tomáš Krupčík a ostře se do nich pustil na Twitteru. Češi prý všemu rozumí, za úspěchy berou jen medaile a rádi ukazují jen na chyby.

Opravdu by si měl český reprezentant takhle "vyřizovat účty" s fanoušky přes sociální sítě?

Kdepak. Svět sportu je krásný i krutý zároveň a každý profesionální sportovec v kariéře pozná obě strany mince. Vrcholoví tenisté denně dostávají vzkazy od sázkařů, kteří jim v těch nejextrémnějších případech přejí smrt, fotbalisté slyší z tribun často nadávky nebo pískot.

Ale většina z nich to nijak zvlášť neřeší. Proč taky? Živí je zaměstnání, které budí vášně, a bohužel i ty negativní. I na ně si musí po letech čeští biatlonisté zvyknout. A že jejich disciplína během krátké doby dohnala nebo někdy i předčila v popularitě národní sporty, jakými jsou hokej nebo fotbal, je jasné z čísel televizní sledovanosti.

Usnadnit jim to může právě návrat Koukalové. Je vlastně jedno, v jaké formě by se dvojnásobná olympijská medailistka na trati ukázala a co všechno by její bolavá lýtka vydržela. Nebo v jaké pozici by se v národním dresu předvedla, jestli by byla součástí týmu, nebo by fungovala tak trochu bokem. I když tuhle variantu šéf Hamza předem vyloučil.

Jisté je, že by na sebe někdejší královna světového biatlonu upoutala obrovskou pozornost a minimálně na nějaký čas opět vytvořila kolem českého týmu ochranný štít nedotknutelnosti.

A ten by se určitě hodil. Aby trenéři měli klid na přemýšlení, kde se letos stala chyba, aby si Davidová zvykla na roli jedničky a kdo ví, třeba se i našli noví neokoukaní šampioni.