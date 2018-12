Vítková absenci na Sportovci roku neřeší. Není to nic, co bych vyhledávala, říká

před 53 minutami

Popáté se v Novém Městě na Moravě chystá velká biatlonová akce a popáté ve Vysočina Areně nechybí Veronika Vítková.

Nejzkušenější česká biatlonista se v domácím prostředí třikrát radovala z umístění na stupních vítězů, z toho dvakrát se smíšenou štafetou, ale nevyhnuly se jí tam ani komplikace.

V individuálním závodu skončila Vítková v Novém Městě nejlépe při Světovém poháru před třemi lety třetí ve sprintu.

"Na každé umístění na stupních se pěkně vzpomíná," podotkla s úsměvem. Po třetím místě ale tehdy zažila také komplikace. Ve stíhačce jí při poslední stojce střílela do terčů německá soupeřka. "Určitě si na to vzpomenu," řekla Vítková a připomněla si i nezvyklé počasí. Tehdy při závodě svítilo sluníčko i hustě sněžilo. "Vystřídaly se tři druhy počasí během jednoho závodu."

Za nejsilnější zážitek z Nového Města označila mistrovství světa z roku 2013. "Asi kompletně a určitě smíšenou štafetu," poukázala na bronz, který vybojovala s Gabrielou Koukalovou, Jaroslavem Soukupem a Ondřejem Moravcem.

Po úterním tréninku před Světovým pohárem, který začne čtvrtečním sprintem mužů a v pátek bude pokračovat stejným závodem žen, Vítková lehce pokašlávala. "Řekla bych, že zdravotně je to pořád stejný. Kašlat jsem začala dva dny zpátky, předtím to byla jen rýma. Možná to je znamení, že to jde pryč. Doufejme," řekla novinářům.

Doufala, že stejně jako v Hochfilzenu nebude mít při závodě problémy při běhu. "Tam jsem se bála, ale v závodu to nebylo znát," uvedla Vítková.

Možná i kvůli zdravotním problémům nerozjela Vítková sezonu v Pokljuce nejlépe, ale v minulém týdnu už v Hochfilzenu doběhla ve stíhačce čtrnáctá. Teď by chtěla být ještě lepší. "To chce každý a lhala bych, kdybych řekla, že ne. Chci být vždy co nejvýš a odvést co nejlepší práci," řekla bronzová olympijská medailistka.

"Je lepší a lepší, ale ještě to nebyla úplně ona. Jsem zvědavý, může udělat krok dopředu," věří Vítkové norský kouč českých žen Egil Gjelland.

Tribuny na stadionu ještě dva dny před závody zely prázdnotou, ale od čtvrtka do neděle by se mělo v celém areálu vystřídat až sto tisíc lidí. Pro biatlonisty jsou fanoušci velkou oporou a závazkem zároveň. "Je pravda, že může být lehkou výhodou, že vím, jaké to bylo. Že si můžu vzpomenout na pěkný závody, který jsem tady zažila. Opravdu. Ale jinak se to snažím neřešit a vytěsnit," řekla Vítková.

Oproti předchozím Světovým pohárům a šampionátu pořadatelé změnili odjezd na tratě ze střelnice a příjezd na stadion. "Docela se mi to líbí, je to pestrý a víckrát se tady otočíme," podotkla Vítková. Na rozdíl od reprezentačních kolegyň se nezabývala tím, kudy se běží. "Vím, že mám jet po zelené," má jasno třicetiletá Vítková.

Kvůli Světovému poháru v Novém Městě na Moravě nestihne páteční vyhlášení ankety Sportovec roku. Absence na slavnostním galavečeru ji ale tolik netrápí. "Je pěkné, že jsem v první desítce a budu vyhlášená, ale pro mě to není to, co bych vyhledávala," řekla o svém postoji ke společenským akcím.