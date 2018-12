Fourcade a spol. se klaní Vysočině. Startuje SP, Češi touží po medailovém zázraku

před 1 hodinou

Po dvou letech se kolotoč Světového poháru v biatlonu opět zastavil v Novém Městě na Moravě. Světové hvězdy to na Vysočině milují.

Těsně předtím, než před dvěma lety opustili Nové Město na Moravě, rozplývali se nejlepší biatlonisté planety nad tím, co se ve Vysočina aréně během několika pohádkových dní odehrálo.

Fenomenální Francouz Martin Fourcade kroutil nevěřícně hlavou nad obřími tribunami takřka přetékajícími obrovským množstvím fanoušků.

Kanadský tým označil závodění v českém prostředí za biatlonový Super Bowl.

Hvězdný Američan Lowell Bailey až dojatě vyprávěl na Twitteru: "Byla to určitě ta nejúžasnější atmosféra a nejhlasitější publikum, jaké jsem kdy zažil v biatlonovém závodu. Když jsem v roce 1997 s biatlonem začínal, nikdy jsem nesnil o tom, že by se mohl stát takhle známým sportem. Je to zkrátka vzrušující."

Baileyho krajanka Susan Dunkleeová nechápala, proč jí tisíce lidí freneticky aplaudují už ve chvíli, kdy jim zamávala během rozcvičky.

A když se vrátíme zpět k Fourcadovi, nezapomenutelné je jeho gesto, kdy po posledním závodě všechny tři své zlaté medaile rozdal malým dětským fanouškům. "Děkuji za neuvěřitelnou podporu. Tohle je biatlon. Cítil jsem se jako jeden z vás," říkal tehdy francouzský velikán a z tiskového střediska posílal pryč maminku holčičky, která jeden z cenných suvenýrů chtěla vrátit. Nevěřila, že jde skutečně o dar.

Fourcadův největší rival, Nor Johannes Bö tušil, že podobnou atmosféru nezažije v žádné jiné destinaci. "Jsem vděčný, že jsem mohl každý den závodit před 35 tisíci diváky. Co víc si může biatlonista přát."

Po dvou letech a jednom dni představí čeští pořadatelé světu další díl prvotřídní biatlonové horečky. "Jsme vděčni, že zájem neopadá," mohl před pár dny spokojeně zahlásit šéf tuzemského svazu Jiří Hamza.

Hlasy škarohlídů o strmém úpadku zájmu o biatlon poté, co kariéru přerušila největší superstar Gabriela Koukalová, se nepotvrdily. Drtivá většina vstupenek zmizela jako lusknutím prstu, pořadatelé očekávají, že během čtyř závodních dnů projde branami areálu kolem stovky tisíc fanoušků.

Ve čtvrtek v podvečer pod umělým osvětlením uvidí sprint mužů, v pátek nejkratší disciplínu žen. V sobotu se pojedou stíhací závody a v neděli hromadné starty.

Češi sní o medaili. O zázraku, kterým by odměnili věrné fanoušky. Reprezentanti v prozatímním průběhu nové sezony fantasticky střílejí a běžecká forma jde pomalu, ale jistě nahoru.

Na medaili může zaútočit Veronika Vítková, na první desítku pořadí rozhodně má Michal Krčmář. Zkušený Ondřej Moravec v posledních dvou závodech předvedl výkon, s nímž by rovněž mohl myslet na nejvyšší příčky a mladičká Markéta Davidová v Pokljuce ukázala, že bez chyb na střelnici je schopná konkurovat největším hvězdám.

Velkým krokem vpřed mohou být prestižní závody před domácím publikem pro čerstvě dvacetiletý objev Jakuba Štvrteckého.

Obecně ovšem přinese Nové Město nepřeberné množství zajímavých zápletek. V mužské kategorii zatím vládne Johannes Bö, ale Martin Fourcade po úvodním selhání ve Slovinsku znovu ukázal svou neoddiskutovatelnou sílu.

Mezi ženami zatím válčí o post královny Italka Dorothea Wiererová a Finka Kaisa Mäkäräinenová. Úchvatné výkony podává Slovenka Paulina Fialková, která zatím letos dojela nejhůře sedmá.

A velký návrat si do Nového Města přichystala Němka Laura Dahlmeierová, byť původně měla po zdravotních problémech začít až v lednu. "Nové Město je pro mě speciální a celkem významné místo. Takové místo premiér. Když na něj pomyslím, vybavují se mi krásné vzpomínky," uvedla šampionka na sociálních sítích.

Těší se i další významné osobnosti. Jako závěrečnou pozvánku si přečtěte jejich hlasy, které posbírali na oficiálním webu pořadatelů.

Kaisa Mäkäräinenová: "Těším se hlavně na fanoušky, ti vytváří v Novém Městě naprosto unikátní atmosféru. Popravdě mi ale moc nesedí trať."

Dorothea Wiererová: "Na Nové Město na Moravě mám hezké vzpomínky. Před dvěma lety přišlo opravdu hodně lidí, podle mě to byl jeden z nejlepších Světových pohárů. Věřím, že to bude stejně skvělé i letos."

Susan Dunkleeová: "Díky skvělým fanouškům je to jedno z mých nejoblíbenějších míst. Lidé jsou tam prostě všude. Rodiny, děti… čiší z nich neskutečná energie. V Novém Městě na Moravě závodím moc ráda."

Johannes Bö: "Nové Město patří k mým nejoblíbenějším závodům. Člověk si tam připadá jako v gladiátorské aréně, takový rachot jsem nikde jinde nezažil, ani v Německu. Vždycky se tam hodně těším, ale zároveň chci být samozřejmě co nejdřív doma na Vánoce, takže pojedu co nejrychleji, abych byl v cíli první a pak hurá na svátky."

Jakov Fak: "Na Světový pohár v Novém Městě na Moravě se moc těším. Je to jedno z mých oblíbených míst. Hlavně kvůli českým fanouškům, kteří chodí ve velkém počtu a podporují všechny biatlonisty. Líbí se mi i trať a všechno kolem, vždyť jsem tu získal medaili na Mistrovství světa a první vítězný double ve Světovém poháru."

Benedikt Doll: "Nové Město, to je prostě jedna velká, obrovská biatlonová párty. Počet fanoušků je bezkonkurenční v celém seriálu světového poháru. Mrazí vás v zádech, když vjíždíte na stadion a před vámi se otevřou vyprodané tribuny. Vždycky je zábava tady závodit."