Nechal jsem se unést, litoval Hošek. Ale nezklamal. Jeho biatlonová pohádka pokračuje

před 1 hodinou

Češi zajeli nejlepší štafetu sezony, v Ruhpoldingu skončili osmí. I díky Ondřeji Hoškovi, který se překvapivě postavil na první úsek. A nezklamal. Ztrátu dovezl výrazně nižší, než Michal Šlesingr a Tomáš Krupčík na předchozích štafetových kláních, jež pro český biatlon skončili fiaskem.

Štafetu většinou rozbíhají zkušenější biatlonisté. Nováčci míří na druhý, případně na třetí úsek. Tušíte proč jste zahajoval právě vy?

Ano, bylo to záměrné. Šel jsem schválně na první úsek, protože se ten začátek jezdí přece jen trochu pomaleji. Já na tom nejsem ještě běžecky tak dobře jako kluci, k tomu mi ještě chybí kus práce. Tak jsme to zhodnotili takhle.

Jak byste zhodnotil svůj výkon? Celkem tři dobíjení, předával jste sice až na 19. místě, ale s nízkou ztrátou necelých 50 vteřin…

První půlka úseku byla úplně super. První střelba s jedním dobíjením slušná. Potom ale přišla stojka, tam jsem se nechal trochu unést. První půlku jsem střílel trochu rychleji než normálně a z toho vznikly ty dvě chyby. Mrzí mě to, protože dvakrát dobíjet bylo opravdu moc. Tam mi to ujelo. Na druhou stranu jsem to dobil celkem rychle.

To ano. A ani na trati jste si nevedl špatně. Jak jste celkově spokojen?

V posledním běžeckém úseku jsem to už nedokázal dohnat, na to prostě ještě nemám. Dělal jsem, co jsem mohl. Myslím si, že to nebylo nějak vyloženě špatné. Ale samozřejmě to mohlo být i lepší.

Mohly být dva omyly na stojce způsobené atmosférou v Chiemgau Areně? Přijeli jste tam všichni pohromadě, byl tam i domácí Němec, takže to bylo trochu divočejší. Ovlivnilo vás to?

Divoké to bylo. Ale spíš než tou atmosférou, kterou člověk vnímá v koutku duše, to bylo tím jak začali střílet všichni okolo. Střílejí o dost rychleji než já, takže jsem se nechal unést a to tempo taky zvýšil. Napálil jsem tam ty dvě chyby, ani teď nevím, kam přesně letěly. Byly moc rychle vypracované.

Jak hodnotíte celou tuhle zkušenost?

Určitě je to zkušenost velká. Do budoucna je to pro mě obrovský vklad. Já jsem opravdu šťastný, že jsem tady ještě mohl absolvovat ty dva závody. Uvidíme, co bude dál.

Řešíte v tuhle chvíli své šance na nominaci na olympijské hry?

Ne, ne, ne. Tohle já nechávám plavat. Kdyby to náhodou dopadlo, s čímž abych řekl pravdu nepočítám, tak bych byl samozřejmě neuvěřitelně šťastný. Nechávám tomu volný průběh.

Dokázal jste si před sezonou představit, že budete v lednu jezdit Světový pohár a budete ve hře o olympijské hry?

Opravdu ne. Na jaře nebo v létě jsem neměl žádné vyhlídky, že bych si mohl dostat až sem. Většinou se noví závodníci berou takzvaně na zkušenou až na sklonku sezony. Tohle je pro mě obrovská motivace do další práce. Uvidíme, jak s tím dál naložím.