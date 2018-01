Chybí nám Gabi, stýskali si Němci. Oslavu biatlonu pod Alpami pak narušil výbuch domácích hvězd

před 1 hodinou

Stovky biatlonových fanoušků míří do Chiemgau Areny. Areál ze všech stran obklíčený majestátními vrcholky Alp se oblékl do černo-červeno-žlutého zbarvení. Nechybí tradiční bavorské klobouky i lidové kroje, čertovské rohy v národních barvách.

Ruhpolding (od zvláštního zpravodaje) - "Kdo dnes vyhraje? Laura, určitě. Druhá bude Dennise a třetí Franziska," směje se na celé kolo starší dáma ve stylovém alpském kroji. Tady je biatlon doma už pořádně dlouhou dobu.

Atmosférou je s Ruhpoldingem srovnatelné snad jen Nové Město na Moravě. Ani tam ale nenajdete tolik fanouškovského entuziasmu i ochoty obléct na sebe cokoli, čím prokážete svou úctu k tradici.

Ruhpolding trochu připomíná divadlo. Příjemné, přátelské, pohostinné.

A přestože dáma, představující se jako Hedwig, ve své veselé predikci favorizuje domácí hvězdy Dahlmeierovou, Hermannovou a Hildebrandovou, z dalších jejích slov je patrné, že tohle vlastenectví v žádném případě automaticky neznamená negativní vztah k závodnicím ostatních zemí.

Když zjistí, že hovoří s novinářem z České republiky, okamžitě se řeč stočí na Gabrielu Koukalovou.

"Gabi, ta nám chybí. Taková fajn dívka, samý úsměv, navíc moc dobrá sportovkyně," zalituje Hedwig v angličtině značně ovlivněné německým přízvukem a obrací se na kamarádky. "Ano, ano. Loňské souboje s Laurou byly to nejlepší, co jsem v biatlonu viděla za poslední roky. Byl to takový seriál na pokračování," ozývá se jedna z nich.

Italka Dorothea Wierer se na střelnici nemýlila a ovládla vytrvalostní závod v Ruhpoldingu, nejlepší Češka Veronika Vítková připisuje 12. místo. O olympiádu se solidním výkonem přihlásila Veronika Zvařičová. https://sport.aktualne.cz/biatlon/ceske-biatlonistky-na-elitni-desitku-nedosahly-nejlepe-skonc/r~c8848a18f6e411e78337ac1f6b220ee8/ Zveřejnil(a) Sport Aktuálně.cz dne 11. Leden 2018

Hedwig pak pokračuje: "Je to škoda. Má prý velké problémy a dlouho ji neuvidíme. Neukončila už kariéru?" ptá se zvedavě. Informace o tom, že ještě ani oficiálně neoznámila neúčast na olympiádě, přestože už o zlém konci téměř nikdo nepochybuje, ji překvapí.

Ale to už se společně s kolegyněmi znovu ztrácí v proudícím davu ostatních fanoušků. V něm jsou k vidění z 80 procent německé vlajky. Česká ani jedna. Povzbuzovat své hvězdy naopak přijela celá řada Norů, Rusů a také Francouzů.

Rusové jsou hluční, Norové zase nápadní. Dva severští fanoušci si oblékli červené kostkované obleky, ve kterých musí být zima. Dokonale se ale zahřívají náročným pohybem, v rukou drží dvě obří řehtačky. Ty musí vážit snad deset kilo.

Vytrvalostní klání startuje. Německé publikum je tradičně sportovní a snaží se povzbuzovat všechny závodnice. Burácivý aplaus tak ve startovní bráně zažívají třeba Finka Kaisa Mäkäräinenová nebo Italka Dorothea Wiererová. Dvě ženy, jež později celý závod ovládnou.

Němkám se hrubě nedaří. Královna minulé sezony Laura Dahlmeierová přitom první dvě položky zvládne bravurně a je první. Naplněná tribuna cítí velký domácí triumf a vytváří stále hypnotičtější atmosféru. Ta má ale záhy výrazně ochladnout.

To když rodačka z nedalekého Garmisch-Partenkirchenu ulehne ke třetí položce. A místo pěti hromových "heeej" zazní jen dvě.

Ve chvíli, kdy se Dahlmeierová zvedá z podložky, vyprovází ji ze střelnice nehostinné ticho. Fanoušci jsou zaražení, tři trestné minuty rázem katapultují domácí hrdinku daleko mimo zajímavé pozice.

Hmatatelné zklamání se pak na zbytek závodu vytratí, němečtí diváci si i přes bolestivý nezdar chtějí užít skvělé biatlonové odpoledne. Lehce hořká pachuť už ale v Ruhpoldingu zůstane.

Ondřej Moravec o tom, co předvádí na lyžích Martin Fourcade.🙂 Připomeňte si dnešní skvělé představení našich biatlonistů v naší fotogalerii 👉 https://sport.aktualne.cz/biatlon/skvela-streda-podivejte-se-jak-cesti-biatloniste-valeli-ve-v/r~166ca2f6f62c11e794dbac1f6b220ee8/. Zveřejnil(a) Sport Aktuálně.cz dne 10. Leden 2018

Nejlepší Němkou je až patnáctá Maren Hammerschmidtová. Dahlmeierová končí hluboko v poli poražených, na 48. pozici. Jen jeden bod za 40. místo bere objev sezony Dennise Herrmannová. Optimistická předpověď domácí fanynky Hedwig se ani v nejmenších neplní.

Je konec a Dahlmeierová prochází klubkem novinářů. Nechce se jí mluvit. Jeden z reportérů pak v tiskovém centru píše svůj článek do pátečního vydání novin. Jako první vyplní titulek: Dahlmeierová a celý tým jsou v krizi.

Před olympiádou nic moc. To česká nálada je v Ruhpoldingu mnohem lepší. Jen ty vlajky v hledišti chybí. Třeba budou k vidění o víkendu.