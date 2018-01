Hamza o Koukalové: Byl jsem poslední, kdo věřil. Návrat v příští sezoně? To nemá cenu řešit

před 13 hodinami

Rozhodnutí o účasti či neúčasti Gabriely Koukalové na olympijských hrách měli oznámit až v pondělí. Nakonec ale konečný verdikt spatřil světlo mediálního světa už v pátek odpoledne.

Ruhpolding - Podle očekávání šlo o špatné zprávy. Nejlepší česká biatlonistka ukončila celou sezonu, na olympiádě v Pchjongčchangu se nepředstaví.

"Ty informace všeobecně prosákly ven, takže jsme se rozhodli to urychlit a oznámit to dříve. Gabča se zkrátka musí dát během těch čtyř měsíců do kupy, pak se uvidí, co bude dál. Nyní ukončila sezonu, závodit nebude ve Světovém poháru ani na olympijských hrách," řekl novinářům v německém Ruhpoldingu prezident svazu Jiří Hamza.

Biatlonový funkcionář prozradil, že Koukalová trénovala do konce minulého roku. V tom novém ještě několikrát zkusila přetrvávající bolest v lýtkách rozběhat. Ale neúspěšně. "Zkrátka to nejde, ty nohy bolí, takže bohužel," prohlásil Hamza.

Léčbu biatlonové hvězdy teď bude mít na starosti věhlasný lékař Pavel Kolář. Nejprve ale čeká Koukalovou absolutní klid.

"To vlastně doktoři Gábině doporučovali už v září a říjnu. Pořád jsme se snažili to nějak zlomit kvůli olympiádě, což bohužel nezafungovalo," vysvětlil šéf svazu.

Podle něj si Koukalová musí dát dohromady zdraví, aby mělo smysl dál pokračovat v její sportovní kariéře. "Je smůla, že ty potíže přišly zrovna letos, ale to se prostě někdy v životě stává. My teď musíme udělat všechno pro to, aby se dala zdravotně do pořádku."

Hamza se přiznal, že naději na start Koukalové pod pěti kruhy živil až do poslední chvíle. "Prakticky až doteď. V tom závěru už jsem byl asi poslední, kdo věřil. Ale snažil jsem se s Gabčou pořád komunikovat, ty pokusy se děly pořád. Zkrátka se to nepovedlo," ještě jednou zalitoval prezident.

Směrem do budoucna ale vyjádřil naději. "Já si myslím, že nám ještě udělá radost. Je jasné, že doposud Gábina udělala pro český biatlon strašně moc, a já věřím, že ještě v budoucnu strašně moc udělá," podotkl.

Podle Hamzy je důležité, že se celá situace vyřešila. "Musíme to brát jako holý fakt a dál se připravovat na olympiádu. Konečně nastane klid na všech frontách. Tím, že jsme se pořád tu naději snažili vykřesat, tak na to rozhodnutí všichni čekali, protože jde o našeho klíčového sportovce," naznačil Hamza, že nejistota a věčné dohady částečně ubližovaly celému týmu.

Vrátí se Gabriela Koukalová k závodění v příští sezoně? Šéf svazu nechtěl předbíhat. "Není na pořadu dne teď mluvit o tom, jestli se zapojí do přípravy. Hlavně se musí uzdravit. Letošní sezona je odpískaná a nemá cenu nic dalšího řešit," uzavřel.