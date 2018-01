Koukalová ukončila sezonu, bolest lýtek se nelepší. Olympiáda bude bez biatlonové hvězdy

před 1 hodinou

| Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Naděje na start biatlonistky Gabriely Koukalové na olympiádě v Pchjongčchangu definitivně zhasla.

Praha/Ruhpolding - Biatlonistka Gabriela Koukalová se olympijských her v Pchjongčchangu nezúčastní. Do závodů ji stále nepustí bolavá lýtka. Na Světovém poháru v Ruhpoldingu o tom informoval šéf Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.

"Současný zdravotní stav Koukalové nedovolí přípravu v plné zátěži. Potíže přetrvávají. Proto jsme se domluvili, že tuto sezonu ukončí," uvedl Hamza. Biatlonistku teď čeká léčba vedená doktorem Pavlem Kolářem.

"Rozhodnutí nebylo lehké. Probrali jsme společně s Gábinou a trenérem Rybářem všechny možnosti. Vzhledem k našim ambicím mě tato situace mrzí, ale zdraví je přednější," dodal prezident svazu.

Osmadvacetiletou Koukalovou brzdí v přípravě už od léta potíže s lýtkovými svaly kvůli přetížení achilovek. Držitelka kompletní sady medailí z loňského mistrovství světa a bývalá vítězka Světového poháru proto ještě v této sezoně nezávodila.

"Snažila jsem se udělat maximum pro to, abych se vrátila. Bohužel to na tréninku nešlo podle mých představ. Moc mě to mrzí, protože olympiáda je vrcholem každého sportovce," vysvětlila Koukalová.

Za měsíc v Pchjongčchangu se bude muset výprava českých biatlonistů obejít bez vítězky Světového poháru z roku 2016. "Bohužel v současném stavu není Gabča navzdory jejímu úsilí i snaze celého podpůrného týmu schopna závodit," řekl šéftrenér Rybář.