Krčmář se těsně vešel do třicítky, sprintu v Ruhpoldingu kraloval Christiansen

Čeští biatlonisté se ani v pátém sprintu této sezony Světového poháru nevešli do první dvacítky. Nejlepším z nich byl dnes v německém v Ruhpoldingu Michal Krčmář, který skončil po jednom trestném kole na 29. místě. Zvítězil Nor Vetle Sjaastad Christiansen, jenž porazil o více než 16 vteřin Itala Tommasa Giacomela. Třetí byl další Nor Tarjei Bö.

Ostatní Češi v závodě nebodovali. Jonáš Mareček doběhl po dvou trestných kolech na 49. místě, Vítězslav Hornig byl osmapadesátý a Jakub Štvrtecký obsadil po třech střeleckých chybách 79. příčku. Tomáš Mikyska do závodu po rozhodnutí kouče Michaela Málka nenastoupil.

Dvaatřicetiletý Krčmář odstartoval s číslem 2. Na úvodní položce vleže minul čtvrtý terč, vestoje už byl stoprocentní. Po střelecké stránce absolvoval nejlepší sprint v sezoně.

"Ta rána vleže mě opravdu štve. Chyběly mi dvě desetiny na spoušti a spadla by. Trochu jsem za to vzal a rána mi vyskočila. Závod jsem tak založil s jednou a stojku jsem už musel pohlídat. Měl jsem v plánu, že ji přiriskuju, ale s jednou jsem si to nemohl dovolit," řekl České televizi Krčmář.

Po dvou vynechaných štafetách se do Světového poháru vrátil Štvrtecký. Kvůli třem trestným kolům skončil z Čechů nejhůře a jako jediný se nedostal do nedělního stíhacího závodu. "Na střelnici to byla hrůza. Vůbec mi to nešlo. Nevěřil jsem si a ještě přišly dvě chyby vleže. S tím se nedá bohužel závodit," uvedl Štvrtecký.

Na startu tentokrát chyběl Mikyska, který se v novém roce vrátil po zranění kolena. "Musí začít pozvolna závodit. Odjel dva závody před Vánocemi v Novém Městě, dva v Oberhofu a jeden v Ruhpoldingu. Potřebuje také trénovat, protože má velké manko. Myslím, že mu pauza prospěje. Z únavy by se pak těžko vyhrabával," řekl trenér Málek.

Jednatřicetiletý Christiansen vybojoval páté individuální vítězství ve Světovém poháru a první v sezoně. Díky bezchybné střelbě porazil o 16,1 vteřiny Itala Giacomela, který se zdržel na jednom trestném kole. Na první individuální stupně vítězů v sezoně čekají dál Francouzi. Blízko byl dnes Émilien Jacquelin, který skončil čtvrtý. O osm desetin ho předčil Nor Tarjei Bö.

Program Světového poháru v Ruhpoldingu zakončí v neděli stíhací závody.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - sprint (10 km): 1. Christiansen (Nor.) 22:27,2 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -16,9 (1), 3. T. Bö (Nor.) -20,1 (0), 4. Jacquelin (Fr.) -20,9 (0), 5. Dale-Skjevdal (Nor.) -23,0 (2), 6. Strelow (Něm.) -33,8 (1), …29. Krčmář -1:21,2 (1), 49. Mareček -1:51,8 (2), 58. Hornig -2:01,6 (1), 79. Štvrtecký (všichni ČR) -2:21,5 (3).

Průběžné pořadí (po 11 z 21 závodů): 1. J. T. Bö (Nor.) 611, 2. T. Bö 557, 3. Dale-Skjevdal 499, 4. Strömsheim 495, 5. Laegreid (oba Nor.) 482, 6. Doll (Něm.) 427, …24. Krčmář 174, 50. Štvrtecký 32, 53. Mareček 28, 61. Václavík 15, 69. Karlík 5, 80. Mikyska (všichni ČR) 1.