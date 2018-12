Krčmář po fiasku: Musím si sednout na zadek. Tohle si lidi nezasloužili

před 1 hodinou

Sedm chyb na střelnici a pád z elitní dvacítky do čtvrté desítky pořadí. Stíhací závod ve Vysočina aréně se Michalu Krčmářovi vůbec nepovedl. Český biatlonista po něm nešetřil sebekritikou.

"Předvedl jsem hodně, hodně špatný výkon. Mrzí mě to vůči lidem, co přišli, protože tohle si ode mě nezasloužili," zahájil rozladěný Krčmář své hodnocení poté, co dorazil mezi novináře.

Těžce se mu hledala slova. "Jsem na sebe naštvaný," potvrdil to, co bylo jasně patrné z výrazu jeho tváře.

Na trati se pral statečně, veškeré naděje na dobrý výsledek ale ztratil na střelnici. V leže minul dva z deseti terčů, ve stoje chyboval dokonce pětkrát.

"Ležky určitě šly střílet čistě, o tom se nemusíme ani bavit. Ve stoje to bylo složité, ale někteří to zvládli a já jsem to nezvládl," nehledal výmluvy. S těžkými podmínkami se nedokázal poprat: "Když nefouká, tak se víceméně soustředíte jen na svou práci. Vítr vám rozhazuje stabilitu a je těžší v tom střílet. Ale to pro mě nemůže být omluva."

Sníh byl mokrý, ale rychlý. "Lyže jsme měli připravené dobře. Žádné hezké lyžování to nebylo, jsou tam dvě stopy a člověk se v nich kroutí. Ale na trati to má každý stejný, tam nebyl problém," prohlásil Krčmář.

Po čtvrtečním sprintu přiznal, že ho semlela atmosféra. Tentokrát se s touto nedílnou součástí závodění v Novém Městě na Moravě podle svých slov vyrovnal lépe.

"Už jsem byl uklidněný, užíval jsem si to. Lidé mě hnali dopředu. Takže to nebylo tím, že bych byl nějak roztěkaný v hlavě," mrzel ho špatný výsledek o to víc.

Naznačil, že bude večer o svém nezdaru ještě hodně do hloubky přemýšlet.

"Musím si teď sednout trochu na zadek. Dát si to v sobě do kupy a přijít zítra trochu jinak připravený, abych tohle odčinil. Tímhle způsobem tady rozhodně končit nechci," vyhlásil směrem k nedělnímu závodu s hromadným startem pro třicet nejlepších biatlonistů.

Slíbil fanouškům, že bude mít v posledním předvánočním klání dvojnásobnou motivaci. "Budu motivovaný, koncentrovaný, chci se prát dál."

Příliš se nechtěl zabývat informací, která se na Vysočině rovněž hojně probírá. V neděli prý dorazí fandit Gabriela Koukalová.

"Jestli se za námi Gabča staví, to nechme na ní. Dva dny s námi byl na hotelu Jarda Soukup, byla to příjemná změna. Je tu i Lukáš Kristejn nebo Jitka Landová. Gábina je další biatlonista, který s námi byl, to je vše, co bych k tomu řekl," vyjádřil se závodník, který v celkovém pořadí Světového poháru udržel patnácté místo.